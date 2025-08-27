flag
Soberano 1906 M (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1906 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1906 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,657,853

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1906
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1906 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23330 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2185. La subasta tuvo lugar el 2 de enero de 2012.

Australia Soberano 1906 M en subasta Casa de Subastas de Madrid - 4 de julio de 2025
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha4 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
657 $
Precio en la divisa de la subasta 558 EUR
Australia Soberano 1906 M en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
654 $
Precio en la divisa de la subasta 520 GBP
Australia Soberano 1906 M en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Coin Cabinet - 11 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha11 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta NOONANS - 10 de diciembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Heritage - 17 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Heritage - 17 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Mowbray Collectables - 20 de septiembre de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Coin Cabinet - 16 de abril de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Coin Cabinet - 5 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1906 M en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1906. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1906. M es de 540 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1906 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1906 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1906. M?

Para vender Soberano del 1906, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

