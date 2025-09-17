flag
Soberano 1905 P (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1905 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1905 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Tennants Auctioneers

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,876,193

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1905
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:810 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1905 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (57)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1905 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24025 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3120. La subasta tuvo lugar el 23 de julio de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1905 P en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
630 $
Precio en la divisa de la subasta 630 USD
Australia Soberano 1905 P en subasta Münzenonline - 22 de noviembre de 2024
VendedorMünzenonline
Fecha22 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
676 $
Precio en la divisa de la subasta 600 CHF
Australia Soberano 1905 P en subasta Tennants Auctioneers - 20 de noviembre de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha20 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Gorny & Mosch - 5 de marzo de 2024
VendedorGorny & Mosch
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Coin Cabinet - 29 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Taisei - 10 de diciembre de 2023
VendedorTaisei
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Chaponnière - 19 de noviembre de 2023
VendedorChaponnière
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta ibercoin - 22 de marzo de 2023
Vendedoribercoin
Fecha22 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Leu - 14 de marzo de 2023
VendedorLeu
Fecha14 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Coin Cabinet - 13 de diciembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Leu - 6 de diciembre de 2022
VendedorLeu
Fecha6 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Heritage - 30 de septiembre de 2021
VendedorHeritage
Fecha30 de septiembre de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1905 P en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1905 P en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta
Australia Soberano 1905 P en subasta HIRSCH - 26 de septiembre de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha26 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1905. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1905. P es de 810 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1905 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1905 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1905. P?

Para vender Soberano del 1905, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
