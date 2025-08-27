flag
Soberano 1903 M (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1903 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1903 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,521,780

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1903
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:520 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1903 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (101)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1903 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99074 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2640. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1903 M en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha31 de julio de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
786 $
Precio en la divisa de la subasta 786 USD
Australia Soberano 1903 M en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
621 $
Precio en la divisa de la subasta 550 CHF
Australia Soberano 1903 M en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Tennants Auctioneers - 9 de octubre de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha9 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Heritage - 22 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de agosto de 2024
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1903 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1903 M en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Roxbury’s - 22 de marzo de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha22 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Cayón - 14 de marzo de 2024
VendedorCayón
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Tennants Auctioneers - 14 de febrero de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha14 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Coin Cabinet - 23 de enero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1903 M en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 NNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1903. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1903. M es de 520 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1903 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1903 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1903. M?

Para vender Soberano del 1903, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
