flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1902 P (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1902 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1902 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Tennants Auctioneers

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,289,122

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1902
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:630 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1902 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (66)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1902 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 7073 vendido en la subasta A.Karamitsos International Philatelic Auctions por EUR 3200. La subasta tuvo lugar el 11 de junio de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1902 P en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
1020 $
Precio en la divisa de la subasta 1020 USD
Australia Soberano 1902 P en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
1020 $
Precio en la divisa de la subasta 1020 USD
Australia Soberano 1902 P en subasta Hermes Auctions - 18 de marzo de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha18 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Tennants Auctioneers - 12 de febrero de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta CoinsNB - 19 de octubre de 2024
VendedorCoinsNB
Fecha19 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Hermes Auctions - 30 de julio de 2024
VendedorHermes Auctions
Fecha30 de julio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1902 P en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Cieszyńskie CN - 26 de mayo de 2024
Australia Soberano 1902 P en subasta Cieszyńskie CN - 26 de mayo de 2024
VendedorCieszyńskie CN
Fecha26 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Heritage Eur - 13 de mayo de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha13 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Coin Cabinet - 7 de mayo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha7 de mayo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Teutoburger - 4 de diciembre de 2023
VendedorTeutoburger
Fecha4 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
Australia Soberano 1902 P en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 P en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1902. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1902. P es de 630 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1902 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1902 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1902. P?

Para vender Soberano del 1902, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Eduardo VIIMonedas de Australia en 1902Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas