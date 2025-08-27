flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1902 S (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1902 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1902 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,813,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1902
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:550 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1902 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (49)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1902 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 571 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 1900. La subasta tuvo lugar el 14 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1902 S en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
835 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Australia Soberano 1902 S en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
648 $
Precio en la divisa de la subasta 480 GBP
Australia Soberano 1902 S en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta Coin Cabinet - 15 de octubre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta Coin Cabinet - 17 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta Alexander - 11 de diciembre de 2023
Australia Soberano 1902 S en subasta Alexander - 11 de diciembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha11 de diciembre de 2023
ConservaciónVF30
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
Australia Soberano 1902 S en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónVF30
Precio
Australia Soberano 1902 S en subasta Mowbray Collectables - 22 de septiembre de 2023
VendedorMowbray Collectables
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta London Coins - 6 de marzo de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha6 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta Stack's - 19 de enero de 2022
Australia Soberano 1902 S en subasta Stack's - 19 de enero de 2022
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta St James’s - 8 de diciembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha8 de diciembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta Soler y Llach - 1 de diciembre de 2021
VendedorSoler y Llach
Fecha1 de diciembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1902 S en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónMS63 PL NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1902. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1902. S es de 550 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1902 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1902 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1902. S?

Para vender Soberano del 1902, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Eduardo VIIMonedas de Australia en 1902Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas