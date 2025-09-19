flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1910 S (Australia, Eduardo VII)

Anverso 1/2 soberano 1910 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso 1/2 soberano 1910 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC474,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1910
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:260 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1910 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (55)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1910 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23328 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 920. La subasta tuvo lugar el 2 de enero de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
550 NZD
Precio en la divisa de la subasta 550 NZD
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
363 $
Precio en la divisa de la subasta 280 GBP
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Coin Cabinet - 26 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Sovereign Rarities - 21 de febrero de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de febrero de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta St James’s - 19 de octubre de 2023
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta St James’s - 19 de octubre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha19 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Numisor - 25 de abril de 2023
VendedorNumisor
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS62
Precio
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta St James’s - 1 de marzo de 2023
VendedorSt James’s
Fecha1 de marzo de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta St James’s - 1 de marzo de 2023
VendedorSt James’s
Fecha1 de marzo de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Auctiones - 18 de septiembre de 2022
VendedorAuctiones
Fecha18 de septiembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1910 S en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de 1/2 soberano del 1910. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1910. S es de 260 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1910 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1910 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1910. S?

Para vender 1/2 soberano del 1910, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Eduardo VIIMonedas de Australia en 1910Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal 1/2 soberanoSubastas numismáticas