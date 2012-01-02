flag
1/2 soberano 1907 M (Australia, Eduardo VII)

Anverso 1/2 soberano 1907 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso 1/2 soberano 1907 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: WAG online Auktionen oHG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC405,034

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1907
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:510 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1907 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (20)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1907 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23325 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2760. La subasta tuvo lugar el 2 de enero de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
392 $
Precio en la divisa de la subasta 290 GBP
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Heritage - 16 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de enero de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
336 $
Precio en la divisa de la subasta 336 USD
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta NOONANS - 4 de octubre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha4 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Coin Cabinet - 4 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha4 de abril de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Artemide Aste - 3 de julio de 2022
VendedorArtemide Aste
Fecha3 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Coin Cabinet - 13 de marzo de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de marzo de 2022
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Artemide Aste - 6 de diciembre de 2020
VendedorArtemide Aste
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Baldwin's of St. James's - 26 de septiembre de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha26 de septiembre de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de junio de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta WAG - 10 de febrero de 2019
VendedorWAG
Fecha10 de febrero de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta WAG - 13 de enero de 2019
VendedorWAG
Fecha13 de enero de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Soler y Llach - 18 de octubre de 2016
VendedorSoler y Llach
Fecha18 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta HERVERA - 18 de octubre de 2016
VendedorHERVERA
Fecha18 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Auctiones - 19 de abril de 2015
VendedorAuctiones
Fecha19 de abril de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1907 M en subasta Heritage - 3 de enero de 2012
VendedorHeritage
Fecha3 de enero de 2012
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de 1/2 soberano del 1907. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1907. M es de 510 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1907 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1907 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1907. M?

Para vender 1/2 soberano del 1907, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
