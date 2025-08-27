flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1906 M (Australia, Eduardo VII)

Anverso 1/2 soberano 1906 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso 1/2 soberano 1906 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC82,042

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1906
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:950 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1906 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (10)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1906 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 131 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 3000. La subasta tuvo lugar el 20 de marzo de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1906 M en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónXF40 NGC
Precio
337 $
Precio en la divisa de la subasta 260 GBP
Australia 1/2 soberano 1906 M en subasta Coin Cabinet - 18 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
1144 $
Precio en la divisa de la subasta 900 GBP
Australia 1/2 soberano 1906 M en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1906 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1906 M en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1906 M en subasta Sovereign Rarities - 21 de febrero de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de febrero de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1906 M en subasta Mowbray Collectables - 22 de septiembre de 2023
VendedorMowbray Collectables
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1906 M en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1906 M en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1906 M en subasta Heritage - 16 de agosto de 2010
VendedorHeritage
Fecha16 de agosto de 2010
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de 1/2 soberano del 1906. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1906. M es de 950 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1906 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1906 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1906. M?

Para vender 1/2 soberano del 1906, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
