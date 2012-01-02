1/2 soberano 1906 S (Australia, Eduardo VII)

flag
Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC308,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1906
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1906 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23324 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1955. La subasta tuvo lugar el 2 de enero de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
327 $
Precio en la divisa de la subasta 260 GBP
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Stack's - 21 de agosto de 2024
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Stack's - 21 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha21 de agosto de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
240 $
Precio en la divisa de la subasta 240 USD
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Roxbury’s - 20 de julio de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de julio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Coin Cabinet - 18 de julio de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de julio de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta St James’s - 1 de marzo de 2023
VendedorSt James’s
Fecha1 de marzo de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta St James’s - 22 de septiembre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha22 de septiembre de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Spink - 6 de septiembre de 2022
VendedorSpink
Fecha6 de septiembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta London Coins - 6 de marzo de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha6 de marzo de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta DNW - 8 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha8 de septiembre de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Coin Cabinet - 28 de marzo de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de marzo de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Baldwin's of St. James's - 23 de julio de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha23 de julio de 2020
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Heritage - 26 de marzo de 2020
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Heritage - 26 de marzo de 2020
VendedorHeritage
Fecha26 de marzo de 2020
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta DNW - 13 de febrero de 2020
VendedorDNW
Fecha13 de febrero de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Heritage - 29 de diciembre de 2019
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Heritage - 29 de diciembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha29 de diciembre de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Heritage - 31 de enero de 2019
Australia 1/2 soberano 1906 S en subasta Heritage - 31 de enero de 2019
VendedorHeritage
Fecha31 de enero de 2019
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de 1/2 soberano del 1906. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1906. S es de 340 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1906 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1906 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1906. S?

Para vender 1/2 soberano del 1906, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

