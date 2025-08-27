flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1903 S (Australia, Eduardo VII)

Anverso 1/2 soberano 1903 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso 1/2 soberano 1903 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC231,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1903
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:280 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1903 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (28)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1903 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30159 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 960. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
550 NZD
Precio en la divisa de la subasta 550 NZD
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
311 $
Precio en la divisa de la subasta 240 GBP
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Roxbury’s - 20 de julio de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de julio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Katz - 25 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha25 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta WAG - 16 de abril de 2023
VendedorWAG
Fecha16 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Roxbury’s - 27 de marzo de 2022
VendedorRoxbury’s
Fecha27 de marzo de 2022
ConservaciónAU58
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Coin Cabinet - 12 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta DNW - 8 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha8 de septiembre de 2021
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Coin Cabinet - 29 de noviembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de noviembre de 2020
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta Heritage - 27 de febrero de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de febrero de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1903 S en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónAU55 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de 1/2 soberano del 1903. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1903. S es de 280 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1903 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1903 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1903. S?

Para vender 1/2 soberano del 1903, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
