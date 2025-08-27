flag
1/2 soberano 1902 S (Australia, Eduardo VII)

Anverso 1/2 soberano 1902 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso 1/2 soberano 1902 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC84,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1902
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:500 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1902 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (27)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1902 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 64 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 825. La subasta tuvo lugar el 21 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
351 $
Precio en la divisa de la subasta 260 GBP
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
402 $
Precio en la divisa de la subasta 320 GBP
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta St James’s - 27 de marzo de 2024
VendedorSt James’s
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta St James’s - 27 de marzo de 2024
VendedorSt James’s
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Coin Cabinet - 27 de junio de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de junio de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Coin Cabinet - 16 de agosto de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de agosto de 2022
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Coin Cabinet - 12 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Coin Cabinet - 28 de marzo de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Heritage - 27 de febrero de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de febrero de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta DNW - 5 de diciembre de 2019
VendedorDNW
Fecha5 de diciembre de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de noviembre de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de junio de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Baldwin's of St. James's - 12 de junio de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha12 de junio de 2019
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1902 S en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de 1/2 soberano del 1902. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1902. S es de 500 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1902 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1902 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1902. S?

Para vender 1/2 soberano del 1902, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

