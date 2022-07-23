Numismad
Identificación de subasta
- NombreNumismad
- País Polonia
- Año del fundación
- EstadoOrganización cerrada
Офис в Варшаве_ES
- PaísPolonia
- CiudadVarsovia
- Direcciónul. Drożdżowa 5
- Teléfono+48506824518
- Emailnumismad@numismad.com
Офис в Акваросса_ES
- PaísSuiza
- CiudadAqcuarossa
- Dirección
- Teléfono+41767739248
- Emailnumismad@numismad.com
Subastas
CubiertaFechaDescripción LotesImporte de ventas
14 de abril de 202315 de abril de 2023Aukcja 7 1549-
28 de enero de 202329 de enero de 2023Aukcja 6 2473-
12 de noviembre de 2022Aukcja 5 1327-
24 de septiembre de 202225 de septiembre de 2022Aukcja 4 130427,904 $
23 de julio de 202224 de julio de 2022Aukcja 3 128021,296 $