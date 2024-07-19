SPQR Collection Sp z o.o

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas

18 de noviembre de 2025 19 de noviembre de 2025 Auction 11 717 La subasta continúa

3 de septiembre de 2025 4 de septiembre de 2025 Auction 10 1817 63,726 $

16 de junio de 2025 17 de junio de 2025 Auction 9 1591 60,018 $

2 de junio de 2025 3 de junio de 2025 Auction 8 1651 69,431 $

8 de abril de 2025 9 de abril de 2025 Auction 7 1499 72,190 $

25 de febrero de 2025 27 de febrero de 2025 Auction 6 1899 71,146 $

16 de enero de 2025 Auction 5 694 68,514 $

28 de noviembre de 2024 30 de noviembre de 2024 Auction 4 2202 73,478 $

4 de octubre de 2024 5 de octubre de 2024 Auction 3 1172 97,328 $

12 de septiembre de 2024 13 de septiembre de 2024 Auction 2 1740 22,130 $