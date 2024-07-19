SPQR Collection Sp z o.o
Identificación de subasta
- NombreSPQR Collection Sp z o.o
- País Polonia
- Año del fundación
- EstadoOrganización operativa
- Página oficialhttps://www.biddr.com/auctions/spqrcollection/
- CiudadVarsovia
- DirecciónVan Asch van Wijckstraat 55
- Teléfonospqrcollection@gmail.com
- Emailspqrcollection@gmail.com
Subastas
CubiertaFechaDescripción LotesImporte de ventas
18 de noviembre de 202519 de noviembre de 2025Auction 11717La subasta continúa
3 de septiembre de 20254 de septiembre de 2025Auction 10181763,726 $
16 de junio de 202517 de junio de 2025Auction 9159160,018 $
2 de junio de 20253 de junio de 2025Auction 8165169,431 $
8 de abril de 20259 de abril de 2025Auction 7149972,190 $
25 de febrero de 202527 de febrero de 2025Auction 6189971,146 $
16 de enero de 2025Auction 569468,514 $
28 de noviembre de 202430 de noviembre de 2024Auction 4220273,478 $
4 de octubre de 20245 de octubre de 2024Auction 3117297,328 $
12 de septiembre de 202413 de septiembre de 2024Auction 2174022,130 $
19 de julio de 202420 de julio de 2024Auction 1110929,869 $