Włochy 500 lirów 2001 Republika

Włochy 500 lirów 2001 Republika - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1181
Numismatica Ferrarese
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1181 500 Lire Caravelle 2001 - Ag - Gigante 40 Grading/Status: FDC Notes WORLDWIDE SHIPPING
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika - Coins NB, E-Auction 31, Lot 849
Coins NB
  • Data
    13 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 849 Italy Republic 2001 500 Lire Silver (.835) Rome Mint 11.04g BU KM 98 Schön 97 Y 105 Estimate: 20 EUR
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 2102Włochy 500 lirów 2001 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 2102
InAsta S.p.A.
  • Data
    9 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2102 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 36, Lot 334
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    1 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 334 Repubblica Italiana. 500 lire 2001 "Caravelle". Ag. FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika - Katz Auction, E-Auction 126, Lot 823
Katz Auction
  • Data
    18 maja 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 823 Italy 500 Lire 2001 R KM# 98, N# 2716; Silver 11 g.; Rome Mint; Mintage 100000 pcs.; UNC with full mint luster
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Lot 3341
InAsta S.p.A.
  • Data
    6 lutego 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3341 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 107, Lot 1584
InAsta S.p.A.
  • Data
    27 czerwca 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1584 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 106, Lot 2747
InAsta S.p.A.
  • Data
    25 kwietnia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2747 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika - InAsta S.p.A., AUCTION 105, Lot 2831
InAsta S.p.A.
  • Data
    6 marca 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2831 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 17, Lot 849
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    28 grudnia 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 849 Repubblica Italiana. 500 lire 2001. Ag. Proof
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 22, Lot 777
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    3 czerwca 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 777 500 LIRE 2001 CARAVELLE NC AG. 11 GR. FDC (SIGILLATA GMA)
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 21, Lot 1049
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    18 lutego 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1049 500 LIRE 2001 CARAVELLE AG. 11 GR. FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika - InAsta S.p.A., AUCTION 97 E-Live, Lot 1866
InAsta S.p.A.
  • Data
    29 listopada 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1866 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 500 lirów 2001 Republika - InAsta S.p.A., Auction 86 E-Live, Lot 2254
InAsta S.p.A.
  • Data
    3 marca 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2254 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Podobne
Więcej informacji