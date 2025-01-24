Włochy 500 lirów 1961 Republika

Włochy 500 lirów 1961 Republika - Coins NB, E-Auction 48, Lot 1475
Coins NB
  • Data
    24 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1475 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Original luster Silver (.835) Rome Mint 11g UNC Montenegro 01 Estimate: 20 EUR
Włochy 500 lirów 1961 Republika - Coins NB, E-Auction 47, Lot 1625
Coins NB
  • Data
    10 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1625 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Silver (.835) Rome Mint 11.01g UNC KM 99 Estimate: 20 EUR
Włochy 500 lirów 1961 Republika - Coins NB, E-Auction 47, Lot 1626
Coins NB
  • Data
    10 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1626 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Silver (.835) Rome Mint 11.1g UNC Montenegro 01 Estimate: 20 EUR
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 719Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 719
Srebrna Uncja
  • Data
    1 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 719 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 700Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 700
Srebrna Uncja
  • Data
    1 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 700 Włochy, 2x500 Lirów, 1960-61r. Opis pozycji Stan zachowania: 1-/3 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 2x11g, ø 29.3mm
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2984Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2984
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2984 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 1961 - Centenario Mont. 3 AG Grading/Status: FDC
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2985Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2985
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2985 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 1961 - Centenario Mont. 3 AG Grading/Status: FDC
Włochy 500 lirów 1961 Republika - Cayón Subastas, Subasta electronica 431, Lot 3636
Cayón Subastas
  • Data
    9 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3636 ITALIA. Unificación italiana 1861. 500 liras. 1961. Cuadriga. K99 (30$). Rayitas. EBC, brillo original
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - Srebrna Uncja, Dziesiąta Polska Aukcja Stakerska , Lot 847Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - Srebrna Uncja, Dziesiąta Polska Aukcja Stakerska , Lot 847
Srebrna Uncja
  • Data
    12 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 847 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Włochy 500 lirów 1961 Republika - Klondike Auction , Auction 54, Lot 271
Klondike Auction
  • Data
    25 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 271 Italy 500 Lire 1961 R KM-99; Silver (.835), 11.0 g.; UNC
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - Pesek Auctions, #23 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lot 369Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - Pesek Auctions, #23 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lot 369
Pesek Auctions
  • Data
    19 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 369 Watykan, 500 lirów 1961-1970 Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Kategoria : Watykan Kraj/region : Watykan Władca/Obszar : Paweł VI. Nominał : 500 lirów Rok : 1961-1970 Waga : 33,107 g Materiał : Srebro Klasa : aUNC Opis : Dodano 500 Lire 1961, Łącznie 3szt.
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, Aukcja Tematyczna Nr.22 , Lot 4342Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, Aukcja Tematyczna Nr.22 , Lot 4342
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  • Data
    27 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 4342 Włochy, 500 Lirów Rzym 1961 R - Zjednoczenie Włoch Opis pozycji Stan zachowania: -1 help Literatura: KM 99 Emisja wybita z okazji setnej rocznicy zjednoczenia Włoch. Srebro próby '835'.
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lot 850Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lot 850
Srebrna Uncja
  • Data
    24 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 850 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lot 851Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lot 851
Srebrna Uncja
  • Data
    24 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 851 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Lot 3879Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Lot 3879
NUMMUS Olomouc
  • Data
    5 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3879 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: UNC/UNC 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Lot 3878Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Lot 3878
NUMMUS Olomouc
  • Data
    5 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3878 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: XF/XF 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Lot 3880Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Lot 3880
NUMMUS Olomouc
  • Data
    5 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3880 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: UNC/UNC 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Włochy 500 lirów 1961 Republika - Numismática Leilões, Auction 99, Lot 300
Numismática Leilões
  • Data
    27 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 300 Italy - 500 Lire 1961 R AR. 500 Lire 1961 R. KM 99. BELA EF Estimate: 5 - 20 EUR
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Lot 449Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Lot 449
Roccaro Collezioni
  • Data
    15 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 449 Repubblica Italiana lire 500 centenario 1961 falso d'epoca
Włochy 500 lirów 1961 Republika, Awers monety - - Srebrna Uncja, Ósma Polska Aukcja Stakerska , Lot 698Włochy 500 lirów 1961 Republika, Rewers monety - - Srebrna Uncja, Ósma Polska Aukcja Stakerska , Lot 698
Srebrna Uncja
  • Data
    24 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 698 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
