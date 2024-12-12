Włochy 50 lirów 1936 Wiktor Emanuel III
Bolaffi S.p.A.
- Data4 grudnia 2025
- Cena wywoławcza5767 $
Lot 1487 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 50 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo - gr. 4,39 - Molto rara - Praticamente FDC (Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661)
Nomisma Aste
- Data22 listopada 2025
- Cena wywoławcza16148 $
Lot 743 Lots marked with an * (asterisk) come from non-EU countries and will be subject to a 5% VAT, calculated on the hammer price and buyer’s premium. In the case of a “distance sale” to a private EU buyer where VAT is applicable in the destination country, the VAT rate of the relevant EU country will apply. I lotti contrassegnati con il simbolo * (asterisco) provengono da Paesi extra-UE e saranno soggetti all’applicazione dell’IVA al 5%, calcolata sul prezzo di aggiudicazione e sui diritti d’asta. In caso di vendita a "distanza" a soggetto privato UE con rilevanza IVA nel paese di destinazione sarà applicata l'aliquota IVA del paese UE di riferimento. Grading/Status: SPL-FDC
Cambi Aste
- Data11 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 498 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946. Lotto di due monete.VIDEO100 lire 1936/A. XIV. Impero. Testa nuda del sovrano a d. R/ Figura intera di littore rivolto a s., con vittoria alata e fascio littorio. Gig. 13. Pag. 650. Molto raro. g. 8,78. Diam. mm. 23,64. Oro. q.FDC - 50 Lire 1936. Impero. Testa del Re a s. R/ Insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo. Gig. 24. Molto raro. g. 4,39. Diam. mm. 20,63. Oro. FDC
Editions V. GADOURY
- Data4 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1886 50 Lire Impero PROVA (Pattern), Roma, 1936 R, An XIV, AU 4.4 g. 20.5 mm Ref : Luppino PP130 (R4), Pagani PP nr. 171 pag. 31, Simonetti nr. 33/1 pag. 95 Grading : NGC MS 63 Conservation : presque FDC. Rarissime
Scuotto Numismatica & ...
- Data20 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 495 Regno d'Italia. Vittorio emanuele III (1900-1943). 50 Lire 1936 (Impero). Au gr. 4,4. Gigante 24. RR Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 3610 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1071 AU Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Data5 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1896 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV Prova - Nomisma P 11 (indicato R/4) AU RRRR In slab NGC MS 63 6143990-001 Grading/Status: MS 63
Nomisma Spa
- Data5 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1898 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1071 AU RRR Insignificante colpetto al ciglio del D/ Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Data5 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1899 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1071 AU RRR In slab NGC MS 64 cod. 8213607-001 Grading/Status: MS 64
Bolaffi S.p.A.
- Data5 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1575 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo - gr. 4,40 - Molto rara - FDC (Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661)
Bolaffi S.p.A.
- Data5 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1573 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo - gr. 4,39 - Molto rara - Praticamente FDC (Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661)
Bolaffi S.p.A.
- Data5 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1574 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo - Molto rara - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661)
Cambi Aste
- Data28 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 518 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 Lire 1936. Impero.Testa del Re a s. R/ Insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo. Gig. 24. Molto rara. g. 4,40. Diam. mm. 20,58. Oro. Lievi graffietti e segni di contatto, colpetto. SPL/FDC VIDEO
Varesi
- Data6 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 671 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Lire 1936 XIV "Impero", Roma MIR 1119a Pagani 650 Au 4,40 g 21 mm RR • Tiratura ufficiale di soli 790 esemplari ! q.FDC
Varesi
- Data6 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 675 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Lire 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 171 Mont. 79 Luppino PP130 Au RRRR • Ex collezione Odescalchi di Roma, asta Finarte 448 del 18/10/1983 FDC
Nomisma Spa
- Data10 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 865 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV Prova - Nomisma P 11 (indicato R/4) AU RRRR In slab PCGS SP62 cod. 480444.62/40602564 Grading/Status: SP 62
Nomisma Spa
- Data10 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 863 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 e 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1059 e 1071 AU RRR Lotto di due monete Grading/Status: qFDC-FDC
Heritage Auctions
- Data21 stycznia 2025
- Cena wywoławcza—
- Cena końcowa
Lot 34719 Vittorio Emanuele III gold 50 Lire Anno XIV 1936-R MS64 NGC, Rome mint, KM82, Fr-37, Pag-661 (R2), MIR-1124a. A scarce Italian issue, which saw a total production limited to only 790 examples. A commendable selection from this later-date pre-war gold issue approaching the peak of the certified population. From the Robert C. Pickett Collection Metal: Gold Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Heritage Auctions
- Data21 stycznia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 34719 Vittorio Emanuele III gold 50 Lire Anno XIV 1936-R MS64 NGC, Rome mint, KM82, Fr-37, Pag-661 (R2), MIR-1124a. A scarce Italian issue, which saw a total production limited to only 790 examples. A commendable selection from this later-date pre-war gold issue approaching the peak of the certified population. From the Robert C. Pickett Collection HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved www.HA.com/TexasAuctioneerLicenseNotice
Bertolami Fine Art
- Data12 grudnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 721 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1946). 50 Lire 1936 "Impero". PROVA. Au (4,41 g; 20,4 mm) Gig. P11. FDC. Conservazione eccezione, esemplare di grande prestigio e rarità.