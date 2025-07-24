Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III

Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 835
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    519 $
Lot 835 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 50 LIRE - Anno 1931 E.F. IX - Littore - D/Busto a s. R/Littore con fascio a d. - Au - P.657 qFDC
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1625
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    4 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    346 $
Lot 1625 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,40 - Lievi colpetti e segni di contatto, q.SPL (Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657)
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1624
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    4 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    346 $
Lot 1624 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,43 - q.FDC (Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657)
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy, Auction Numismatique, Lot 504
Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    692 $
Lot 504 ITALIE Victor Emmanuel III (1900-1946) 50 lire or. 1931. 4,43 g. Fr. 34. Brillant de frappe. Superbe.
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1802Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1802
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    415 $
Lot 1802 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Lire 1931 IX Littore Pag. 657; Mont. 37 AU Sigillata Numismatica Ranieri Grading/Status: qFDC Notes Sigillata Numismatica Ranieri
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1142
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1142 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 lire 1931/A. IX. Littore.Busto a s. R/ Littore avanza verso d. con un fascio littorio sulla spalla. Gig. 20. g. 4,39. Diam. mm. 20,63. Oro. BB/SPL
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1141
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1141 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 lire 1931/A. IX. Littore.Busto a s. R/ Littore avanza verso d. con un fascio littorio sulla spalla. Gig. 20. circa g. 4,39. Diam. mm. 20,63. Oro. q.FDCSigillata Emilio Tevere (FDC).
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 496
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 496 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 lire 1931/A. IX. Littore.Busto a s. R/ Littore avanza verso d. con un fascio littorio sulla spalla. Gig. 20. g. 4,40. Diam. mm. 20,67. Oro. SPL/FDC
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1140
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1140 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 lire 1931/A. IX. Littore.Busto a s. R/ Littore avanza verso d. con un fascio littorio sulla spalla. Gig. 20. circa g. 4,39. Diam. mm. 20,63. Oro. q.FDCSigillata Emilio Tevere (FDC).
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Jean ELSEN & ses Fils s.a., Auction 163, Lot 2060
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
  • Data
    6 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2060 ITALIE, Royaume, Victor Emmanuel III (1900-1946), AV 50 lire, 1931, an IX. M. 37; G. 20; Fr. 34. Superbe Extremely Fine
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Stack's Bowers, November 2025 World Collectors Choice Online Auction - Session 3 - World Coins Part 3 - India to Mixed Lots - Lots 78001-78664, Lot 78139Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Stack's Bowers, November 2025 World Collectors Choice Online Auction - Session 3 - World Coins Part 3 - India to Mixed Lots - Lots 78001-78664, Lot 78139
Stack's Bowers
  • Data
    5 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 78139 ITALY. 50 Lire, 1931-R Year IX. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. NGC MS-64. Fr-34; KM-71. AGW: 0.1273 oz. Highly lustrous and vibrant, with a great golden-yellow hue. Estimate: $500 - $750. Click here for certification details from NGC.
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lot 331
Varesi
  • Data
    5 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 331 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Lire 1931 IX "Littore", Roma MIR 1123a Pagani 657 Au 4,43 g 21 mm SPL
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 28th Numismatic Auction, Lot 74Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 28th Numismatic Auction, Lot 74
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Data
    31 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 74 50 Lire Littore 1931 IX, periziato QFDC/FDC, oro 900 peso 4,4 g; gig20
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Stack's Bowers, October 2025 Hong Kong (SAR) Showcase Auction - Session 7 - Internet Only - Ancient &amp; Hong Kong (SAR), Macau (SAR) &amp; World Coins Part 1 - Afghanistan to Japan - Lots 48001-49141, Lot 48966Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Stack's Bowers, October 2025 Hong Kong (SAR) Showcase Auction - Session 7 - Internet Only - Ancient &amp; Hong Kong (SAR), Macau (SAR) &amp; World Coins Part 1 - Afghanistan to Japan - Lots 48001-49141, Lot 48966
Stack's Bowers
  • Data
    19 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 48966 ITALY. 50 Lire, 1931-R Year IX. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. NGC MS-65. Fr-34; KM-71. AGW: 0.1273 oz. Estimate: $400 - $600. Click here for certification details from NGC. 1931-R年義大利50里拉。羅馬鑄幣廠。 含金量：0.1273盎司。
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG, Auction 3, Lot 1248
Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
  • Data
    19 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1248 Ausländische Münzen Italien Königreich. Vittorio Emanuele III., 1900-1946 50 Lire 1931 Rom IX Vs: Brustbild n. l., Umschrift Rs: Liktor n. r. Material: Gold 900 Größe: 20.0mm Gewicht: 4.39g Literatur: Fb. 34; KM 71; Mont. 37; Sch. 72 Erhaltung: Winzige Randfehler, vorzüglich Steuerfreies Anlagegold. Dieses Los ist umsatsteuerbefreit gemäß §25c UStG. Das Aufgeld beträgt 15%.
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - VL Nummus, Online Auction 29, Lot 1133
VL Nummus
  • Data
    12 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1133 Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) World coins, Kingdom. 50 Lire, 1931/IX. , Au. Rome Gr. SPL/FDC
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 303Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 303
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 303 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Lire 1931 IX Littore Pag. 657; Mont. 37 (AU g. 4,41) Grading/Status: FDC
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 304Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 304
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 304 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Lire 1931 X Littore Pag. 658; Mont. 38 R (AU g. 4,4) Grading/Status: FDC
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - COINSNET Krzysztof Padzikowski, Aukcja 21 (dwudniowa) , Lot 1003Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - COINSNET Krzysztof Padzikowski, Aukcja 21 (dwudniowa) , Lot 1003
COINSNET Krzysztof Padzikowski
  • Data
    30 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1003 Królestwo Włoch, Wiktor Emanuel III, 50 lirów 1931 R, Rzym, UNC Opis pozycji Stan zachowania: 1 Literatura: Fr. 34, Gigante 20, Pagani 657 Królestwo Włoch, Wiktor Emanuel III (1900-1943), 50 lirów 1931 R, mennica Rzym, UNC wyśmienicie zachowana moneta złoto 900, nakład tylko 19.760 sztuk! Średnica: 20.50 mm Waga: 4,40 g Materiał: Złoto
Włochy 50 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Warszawskie Centrum Numizmatyczne, E-aukcja 677: Literatura, monety złote, antyczne, średniowieczne, polskie, zagraniczne, medale. , Lot 421632
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
  • Data
    24 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 421632 Włochy, 50 lirów, 1931 R, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: I Estymacje: 2 500 PLN Literatura: Fr. 34, Gigante 20, Pagani 657 Włochy Królestwo Włoch - Wiktor Emanuel III (1900–1943) trybun niosący liktorał złoto, 4.40 g, próby 900, nakład tylko 19.760 sztuk, wyśmienicie zachowana moneta
