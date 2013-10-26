Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III

Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 131, Lot 2351
Katz Auction
  • Data
    26 czerwca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2351 Italy 50 Centesimi 1943 (XXI) R KM# 76b, N# 2278; Acmonital (ferritic); Vittorio Emanuele III; Rome Mint 118000 pcs; AUNC-
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Lot 1014
Nomisma Spa
  • Data
    26 października 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1014 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillata FDC da Roberto Pedoni FDC.
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Lot 803
Nomisma Spa
  • Data
    27 listopada 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 803 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Lot 804
Nomisma Spa
  • Data
    27 listopada 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 804 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Lot 1082
Nomisma Spa
  • Data
    22 lipca 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Lot 1084
Nomisma Spa
  • Data
    22 lipca 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1084 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Lot 1083
Nomisma Spa
  • Data
    22 lipca 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1083 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Lot 391
Numismatica Ferrarese
  • Data
    27 grudnia 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 391 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 50 Centesimi 1943 Anno XXI "Impero" - Gig. 188 - R - Ni FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Lot 472
Numismatica Scaligera S.N.C.
  • Data
    5 grudnia 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 472 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Centesimi 1943 - Gig. 188 R qFDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Lot 1489
Nomisma Spa
  • Data
    3 czerwca 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1489 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC.
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, Auction 58, Lot 2094
Nomisma Spa
  • Data
    6 listopada 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2094 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - VL Nummus, FLOOR AUCTION 10, Lot 835
VL Nummus
  • Data
    9 września 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 835 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Montenegro 271. 6.00 g. R Unc
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Lot 1579
Wannenes Art Auction
  • Data
    16 maja 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1579 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. FDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Lot 1578
Wannenes Art Auction
  • Data
    16 maja 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1578 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. SPL/SPL+. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Lot 1580
Wannenes Art Auction
  • Data
    16 maja 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1580 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. qFDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - VL Nummus, E-Live Auction 8, Lot 2502
VL Nummus
  • Data
    10 marca 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2502 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Pagani 826. 5.91 g. R A.Unc
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Lot 1885Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Lot 1885
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Data
    14 listopada 2017
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1885 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,91 R Grading/Status: Q.FDC
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Lot 1886Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Lot 1886
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Data
    14 listopada 2017
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1886 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,98 R Grading/Status: Q.FDC
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Varesi, Augustus Collection, Lot 561
Varesi
  • Data
    24 lutego 2016
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 561 SAVOIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 XXI Roma. Pag. 826 MIR 1151j Ac Rara q.FDC
Włochy 50 centesimi 1943 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, Auction 48, Lot 1728
Nomisma Spa
  • Data
    26 października 2013
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1728 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Pag. 826; Mont. 271 AC R FDC
