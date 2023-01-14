Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III

Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Pesek Auctions, #27 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Lot 797Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Pesek Auctions, #27 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Lot 797
Pesek Auctions
  • Data
    10 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 797 Włochy, 50 Centesimi 1925, R, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 50 Centesimi Rok : 1925 Mennica : R, Rzym Waga : 6,18 g Materiał : Nikiel Sygnatura : KM# 61.2 Klasa : aUNC Uwaga dotycząca jakości : połysk menniczy, stonowany Opis : Krawędź z trzciny Ważne: : Premia kupującego wynosi 20%, a minimalna stawka to 2 EUR za partię. Aukcja jest prowadzona wyłącznie w EUR
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1032Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1032
Istra Numizmatika
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1032 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 50 Centesimi 1925, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 171 Krawędź z trzciny. Ni. 6,00 g Rzadkie
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Lot 678
Savoca Numismatik
  • Data
    21 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 678 Italy. AD 1925. 50 Centesimi 1925 mm, 6 g Good Very Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 149, Lot 1895
Katz Auction
  • Data
    8 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1895 Italy 50 Centesimi 1925 R NGC MS66+ KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Plain edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With full mint luster
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 30, Lot 391
Stephen Album Rare Coins
  • Data
    2 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 391 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 50 centesimi, 1925-R, KM-61.1, plain edge, choice luster, PCGS graded MS64, ex Almer H. Orr III Collection.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - Taisei Coins Company, Mail Bid Sale 89, Lot 635
Taisei Coins Company
  • Data
    24 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 635 Italy. NGC AU55. EF. 1925(R). 50 Centesimi. Emanuele III Nickel 50 Centesimi
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 144, Lot 366
Katz Auction
  • Data
    17 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 366 Italy 50 Centesimi 1925 R NGC MS66+ KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Plain edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With full mint luster
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Lot 937
Savoca Numismatik
  • Data
    16 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 937 Italy. AD 1925. 50 Centesimi 1925 mm, 6 g Very Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Lot 939
Savoca Numismatik
  • Data
    16 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 939 Italy. AD 1925. 50 Centimes 1925 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Lot 938
Savoca Numismatik
  • Data
    16 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 938 Italy. AD 1925. 50 Centesimi 1925 mm, 6,1 g Nearly Extremely Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - WAG online Auktionen oHG, Auction 152, Lot 225
WAG online Auktionen oHG
  • Data
    1 września 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 225 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 50 Centesimi 1925 R. Glatter Rand. K.M. 61.1. In US Plastic-Holder PCGS MS66. Stempelglanz
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XIII Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Lot 13497Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XIII Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Lot 13497
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  • Data
    9 marca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 13497 Włochy, Wiktor Emanuel III, 50 Centesimi Rzym 1925 - GCN XF45 Opis pozycji Stan zachowania: GCN XF45 Literatura: KM 61 Moneta w slabie GCN z oceną XF45.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Lot 3124
InAsta S.p.A.
  • Data
    6 lutego 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3124 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Centesimi 1925 L Pag. 806; Mont. 243 NI Lievi screpolature al R/ qFDC Lievi screpolature al R/
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Stack's Bowers, January 2024 NYINC Auction - Session J - Internet Only - World Coins Part 3 - Lots 57001-57881, Lot 57437Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Stack's Bowers, January 2024 NYINC Auction - Session J - Internet Only - World Coins Part 3 - Lots 57001-57881, Lot 57437
Stack's Bowers
  • Data
    17 stycznia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 57437 ITALY. 50 Centesimi, 1925-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-65. KM-61.2; Mont-244. Plain edge variety. Estimate: $75 - $150. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, AUCTION 67, Lot 1401
Nomisma Spa
  • Data
    13 kwietnia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1401 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1925 R - Nomisma 1242 NI In slab NGC MS 64 Reeded edge 5887104-032 MS 64.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Heritage Auctions, Auction #232315, Lot 62497Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Heritage Auctions, Auction #232315, Lot 62497
Heritage Auctions
  • Data
    12 kwietnia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 62497 Vittorio Emanuele III Trio of Certified 50 Centesimi 1925-R MS63 NGC, Rome mint, KM61.1. From the Meduno Collection Metal: Nickel
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 20, Lot 1444
Stephen Album Rare Coins
  • Data
    10 kwietnia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1444 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 50 centesimi, 1925-R, KM-61.1, plain edge variety, a fantastic mint state example! PCGS graded MS66.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - Münzen Gut-Lynt GmbH, Auktion 11, Lot 2040
Münzen Gut-Lynt GmbH
  • Data
    25 marca 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2040 ITALIEN. Königreich Vittorio Emanuele III. 1900-1946 50 Centesimi 1925 R Rom Mont. 243. 6.08 g. Stempelglanz / Mint State.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Lot 1065
Nomisma Spa
  • Data
    23 stycznia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1065 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1925 R - Nomisma 1242 NI RR SPL/SPL+.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 19, Lot 2704
VL Nummus
  • Data
    14 stycznia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2704 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1925 Rome Plain edge. Ni. Montenegro 243. 5.98 g. SPL-.
Podobne
Więcej informacji