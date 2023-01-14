Włochy 50 centesimi 1925 Wiktor Emanuel III

Lot 797 Włochy, 50 Centesimi 1925, R, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 50 Centesimi Rok : 1925 Mennica : R, Rzym Waga : 6,18 g Materiał : Nikiel Sygnatura : KM# 61.2 Klasa : aUNC Uwaga dotycząca jakości : połysk menniczy, stonowany Opis : Krawędź z trzciny Ważne: : Premia kupującego wynosi 20%, a minimalna stawka to 2 EUR za partię. Aukcja jest prowadzona wyłącznie w EUR