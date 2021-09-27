Włochy 50 centesimi 1921 Wiktor Emanuel III
Istra Numizmatika
- Data13 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1031 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 50 Centesimi 1921, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 166 Zwykła krawędź. Ni. 6,00 g
Savoca Numismatik
- Data21 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 676 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Data21 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 674 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Data21 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 675 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Numismática Leilões
- Data27 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 299 Italy - 50 Centesimi 1921 R N. 50 Centesimi 1921 R. KM 61.2. MBC+ Almost EF Estimate: 3 - 10 EUR
Nomisma Spa
- Data12 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 5099 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1921 R - Nomisma 1238 NI In slab NGC AU 50 cod. 2750370-004 Grading/Status: AU 50
Savoca Numismatik
- Data8 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1049 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Data22 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1087 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6,05 g Very Fine
Katz Auction
- Data14 grudnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1991 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Numismática Leilões
- Data27 listopada 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1091 Italy - 50 Centesimi 1921 R N. 50 Centesimi 1921 R. KM 61.2. MBC+ 5 Estimate: 5 - 10 EUR
Katz Auction
- Data27 września 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1805 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with full mint luster
Katz Auction
- Data28 sierpnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1786 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Katz Auction
- Data27 kwietnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 867 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Numis Arena
- Data28 października 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 623 Title 50 Centesimi 1921 Description XF-AU Year 1921 Country Italy Denomination 0.50 Weight 5.50 Diameter 23.90 Metal Nickel Catalogue KM Catalogue Number 61.00
Katz Auction
- Data30 sierpnia 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1198 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, N# 2395; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with few hairlines
BAC Numismatics
- Data13 grudnia 2022
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 891 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
BAC Numismatics
- Data5 lipca 2022
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 897 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
Editions V. GADOURY
- Data21 kwietnia 2022
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 263 Italie, Savoia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 50 Centimes 1921, AG 5,93 g., FDC.
BAC Numismatics
- Data1 marca 2022
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 916 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
Nomisma Spa
- Data27 września 2021
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 760 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1921 L - Nomisma 1237 NI qFDC.