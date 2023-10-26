Włochy 50 centesimi 1920 Wiktor Emanuel III

Lot 340 ITALY - Kingdom Victor Emmanuel IIIrd (1900 - 1943) 50 centesimi Lions - smooth edge OBVERSE : VITT. EM.III.RE.D'ITALIA / Bust of V. E. IIIrd in military uniform, bare head left REVERSE : AEQVITAS / Justitia holding a torch on a chariot carried by four lions going right 1920 - ex. C.50 Date : 1920 Mint : R - Rome Material : Ni Diameter [mm] : 23,98 Weight [g] : 5,94 Rarity : CC Conservation : XF (-) XF/UNC Bibliographical references : KM 61.1, Gig. 163 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : INASTA E99, L2045, 04/05/2022 - XF- scratches - 11 (Hammer Price) NOTES : R.: Hits on the edge