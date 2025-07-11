Włochy 5 lirów 1956 Republika
Thesaurus s.r.l.
- Data10 grudnia 2025
- Cena wywoławcza46 $
Lot 901 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 5 - Anno 1956 - D/Timone con intorno REPVBBLICA ITALIANA R/Nel campo il delfino a d. con sopra il valore 5 e a d. la data - It - P. 2361 RARA BB
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza46 $
Lot 2293 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza35 $
Lot 2295 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: qBB
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza29 $
Lot 2296 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Sigillata La Numismatica di Brescia senza conservazione Grading/Status: meglio di MB Notes Sigillata La Numismatica di Brescia senza conservazione
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza17 $
Lot 2297 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: MB
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza46 $
Lot 2294 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Sigillata Egidio Ranieri senza conservazione Grading/Status: BB Notes Sigillata Egidio Ranieri senza conservazione
Nomisma Spa
- Data17 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2356 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 5 Lire 1956 - IT RR Leggermente lucidata Grading/Status: qBB-BB
Numismatica Raponi
- Data16 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 747 Repubblica Italiana. 1956 lire 5 It. Gig., 287. Molto rara. Grading/Status: BB/SPL
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Data9 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 676 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 5 Lire 1956 Delfino. It Dr. Timone di nave, con barra manuale a d. Rv. Un delfino verso d., sopra, valore. Gig. 287. Rara. Grading/Status: q. FDC
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Data9 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 452 Repubblica Italiana. 5 Lire 1956-R, Roma. Delfino. IT. Timone di nave. R/ Delfino. Gigante 287. R2. MB
GMA Numismatica Napoli srl
- Data26 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 317 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1956. IT. Gig.287. Sigillata Alberto Varesi MB. Grading/Status: MB Notes Diritti d'Asta: 18%
ACM Aste srl
- Data19 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 758 5 Lire Delfino 1956. It. Peso gr. 0,96. Gig. 287. BB+. RR. Grading/Status: BB+ Material It
Numismatica Ferrarese
- Data13 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1198 5 Lire Delfino 1956 - It - RARA - Gigante 287 Grading/Status: MB/qBB Notes WORLDWIDE SHIPPING
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 3053 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Segnetti Grading/Status: BB Notes Segnetti
Nomisma Spa
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 3681 Repubblica Italiana - 5 Lire 1956 - IT Grading/Status: qBB
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 3054 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 3055 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 3059 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: meglio di MB
Aphrodite Art Coins
- Data27 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 840 Italy, Republic. 5 Lire 1956 EN RR Mont. 8 BB RR
Numismatica Italia
- Data11 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 362 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 5 Lire dolphin - FALSE OBVERSE : REPUBBLICA·ITALIANA - / Rudder REVERSE : - / Value 5 - right R // 1956 - below dolphin Date : 1956 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 20,28 Weight [g] : 0,98 Rarity : R Conservation : aVF Bibliographical references : KM 92, Gig. 287 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta A91, l1891, 15/12/2020 - aVF - 39 (Hammer Price) NOTES : harilnes