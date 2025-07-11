Włochy 5 lirów 1956 Republika

Włochy 5 lirów 1956 Republika - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 901
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 901 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 5 - Anno 1956 - D/Timone con intorno REPVBBLICA ITALIANA R/Nel campo il delfino a d. con sopra il valore 5 e a d. la data - It - P. 2361 RARA BB
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2293Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2293
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 2293 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2295Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2295
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    35 $
Lot 2295 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: qBB
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2296Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2296
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    29 $
Lot 2296 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Sigillata La Numismatica di Brescia senza conservazione Grading/Status: meglio di MB Notes Sigillata La Numismatica di Brescia senza conservazione
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2297Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2297
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    17 $
Lot 2297 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: MB
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2294Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2294
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 2294 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Sigillata Egidio Ranieri senza conservazione Grading/Status: BB Notes Sigillata Egidio Ranieri senza conservazione
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2356Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2356
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2356 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 5 Lire 1956 - IT RR Leggermente lucidata Grading/Status: qBB-BB
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 747Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 747
Numismatica Raponi
  • Data
    16 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 747 Repubblica Italiana. 1956 lire 5 It. Gig., 287. Molto rara. Grading/Status: BB/SPL
Włochy 5 lirów 1956 Republika - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 676
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 676 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 5 Lire 1956 Delfino. It Dr. Timone di nave, con barra manuale a d. Rv. Un delfino verso d., sopra, valore. Gig. 287. Rara. Grading/Status: q. FDC
Włochy 5 lirów 1956 Republika - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 452
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 452 Repubblica Italiana. 5 Lire 1956-R, Roma. Delfino. IT. Timone di nave. R/ Delfino. Gigante 287. R2. MB
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 317Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 317
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    26 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 317 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1956. IT. Gig.287. Sigillata Alberto Varesi MB. Grading/Status: MB Notes Diritti d'Asta: 18%
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 758Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 758
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 758 5 Lire Delfino 1956. It. Peso gr. 0,96. Gig. 287. BB+. RR. Grading/Status: BB+ Material It
Włochy 5 lirów 1956 Republika - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1198
Numismatica Ferrarese
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1198 5 Lire Delfino 1956 - It - RARA - Gigante 287 Grading/Status: MB/qBB Notes WORLDWIDE SHIPPING
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3053Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3053
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3053 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Segnetti Grading/Status: BB Notes Segnetti
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3681Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3681
Nomisma Spa
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3681 Repubblica Italiana - 5 Lire 1956 - IT Grading/Status: qBB
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3054Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3054
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3054 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3055Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3055
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3055 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Włochy 5 lirów 1956 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3059Włochy 5 lirów 1956 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3059
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3059 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: meglio di MB
Włochy 5 lirów 1956 Republika - Aphrodite Art Coins, Auction 35, Lot 840
Aphrodite Art Coins
  • Data
    27 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 840 Italy, Republic. 5 Lire 1956 EN RR Mont. 8 BB RR
Włochy 5 lirów 1956 Republika - Numismatica Italia, Auction 2, Lot 362
Numismatica Italia
  • Data
    11 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 362 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 5 Lire dolphin - FALSE OBVERSE : REPUBBLICA·ITALIANA - / Rudder REVERSE : - / Value 5 - right R // 1956 - below dolphin Date : 1956 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 20,28 Weight [g] : 0,98 Rarity : R Conservation : aVF Bibliographical references : KM 92, Gig. 287 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta A91, l1891, 15/12/2020 - aVF - 39 (Hammer Price) NOTES : harilnes
