Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III

Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2054Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2054
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    23 $
Lot 2054 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1144 AG Grading/Status: BB-SPL
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2053Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2053
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 2053 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1144 AG Graffietti. Grading/Status: qFDC
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1855Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1855
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 1855 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Grading/Status: SPL-FDC
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1856Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1856
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    28 $
Lot 1856 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Colpetti Grading/Status: SPL Notes Colpetti
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2262Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2262
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2262 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 - Nomisma 1144 AG Colpo al bordo Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2261Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2261
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2261 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 - Nomisma 1144 AG Sigillata FDC da Massimo Filisina Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 695Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 695
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 695 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 Lire 1936 Famiglia. Ag. Gig.83. Peso gr 5,00. Diametro mm. 22,50. SPL. Patina. Grading/Status: SPL Material Ag
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1024Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1024
Istra Numizmatika
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1024 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 lirów 1936, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 83 Rok XIV. Ag.835 5,00 g
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 169Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 169
Roccaro Collezioni
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 169 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB+
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 172Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 172
Roccaro Collezioni
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 172 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag, colpi al bordo Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB+
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1559
Numismatica Ferrarese
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1559 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Lotto di 3 monete: 10 Lire Biga 1927 Ag - 5 Lire Impero 1936 XIV Ag Gigante 83 - 5 Lire Aquilotto 1927 Ag Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1100
Numismatica Ferrarese
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1100 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire Impero 1936 XIV - Ag - Gigante 83 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 170Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 170
Roccaro Collezioni
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 170 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2614Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2614
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2614 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 e 1937 Fecondità Pag. 719 e 720; Mont. 133 e 134 R AG Grading/Status: BB÷SPL
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2612Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2612
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2612 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 e 1937 Fecondità Pag. 719 e 720; Mont. 133 e 134 R AG Grading/Status: med. SPL
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2615Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2615
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2615 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Colpetto al ciglio Grading/Status: qFDC Notes Colpetto al ciglio
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2616Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2616
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2616 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Patinata Grading/Status: SPL+ Notes Patinata
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Lot 945
Artemide Aste s.r.l.
  • Data
    6 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 945 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1936 A. XIV. Pag. (decimali) 719; MIR (Savoia) 1138a. AG. 4.99 g. 23.5 mm. Patina riposata. Bel BB.
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Lot 952
Artemide Aste s.r.l.
  • Data
    6 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 952 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete: 10 lire 1936, 5 lire 1936, 5 lire 1937. AG.
Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1942Włochy 5 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1942
Nomisma Spa
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1942 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 Prova - Nomisma P33 AG (5,00) RRR  Grading/Status: FDC
