Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III

Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2050Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2050
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    35 $
Lot 2050 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138 AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC". Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2051Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2051
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    35 $
Lot 2051 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138a AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC". Segnetto al bordo. Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1853Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1853
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    23 $
Lot 1853 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Colpetto Grading/Status: qFDC/FDC Notes Colpetto
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1851Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1851
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    25 $
Lot 1851 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1852Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1852
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    25 $
Lot 1852 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2260Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2260
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2260 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138 AG Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 437
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 437 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930 "Aquilotto" Ag. Gig. 77. C. SPL segni di pulizia nei campi al D/
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1376Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1376
Sima Srl
  • Data
    25 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1376 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1373Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1373
Sima Srl
  • Data
    25 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1373 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1377Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1377
Sima Srl
  • Data
    25 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1377 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 287 | Blue, Lot 939
Savoca Numismatik
  • Data
    4 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 939 Italy. AD 1930. 5 Lire 1930 5 g Nearly Uncirculated
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 694Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 694
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 694 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1930. Ag. Gig. 77. Peso gr. 4,96. Diametro mm. 23. SPL+. Grading/Status: SPL+ Material Ag
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lot 1423
Bertolami Fine Art
  • Data
    15 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1423 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930. Ag; 5gr Grading/Status: qFDC
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2608Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2608
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2608 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2610Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2610
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2610 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2609Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2609
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2609 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Lot 122
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    23 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 122 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930 "Aquilotto" Ag. Gig. 77. C. FDC
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 149Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 149
17 Auctions
  • Data
    15 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 149 Włochy. 1930 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: UNC Wspaniały połysk, zalecany do certyfikacji
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Lot 935
Savoca Numismatik
  • Data
    5 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 935 Italy. AD 1930. 5 Lire 1930 mm, 5 g Very Fine
Włochy 5 lirów 1930 Wiktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Lot 906
Artemide Aste s.r.l.
  • Data
    5 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 906 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 Lire 1930 1930 errore originale di zecca: coniazione a cappello. Cf. Attardi-Gaudenzi (II) E323a. AG. 5 g. 24.5 mm. qFDC.
