Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III

Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1848Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1848
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    14 $
Lot 1848 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB+
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1847Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1847
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    18 $
Lot 1847 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 323Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 323
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 323 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 ** Aquiletta Pag. 711a; Mont. 122 RR AG Grading/Status: qFDC
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 144Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 144
17 Auctions
  • Data
    15 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 144 Włochy. 1928 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: VF+
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 797
Savoca Numismatik
  • Data
    2 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 797 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 5 g Good Very Fine
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Lot 934
Savoca Numismatik
  • Data
    5 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 934 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1265Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1265
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Graffietto al D/ Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 158, Lot 884
Katz Auction
  • Data
    14 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 884 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; Silver 5.01 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC; Mint luster remains
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 266 | Blue, Lot 980
Savoca Numismatik
  • Data
    3 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 980 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2393Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2393
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2393 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 675Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 675
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    3 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 675 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di 2 monete da 5 Lire 1928 (una rosetta) e 5 Lire 1928 (due rosette). AG. Come da foto. Notes Diritti d'Asta: 18%
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5036Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5036
Nomisma Spa
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 5036 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Minimo colpetto al bordo. Graffietto sul collo Grading/Status: qFDC
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 960
Numismatica Ferrarese
  • Data
    22 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 960 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1928 * (Una Rosetta) Aquilotto - RARA - Ag - Gigante 75 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Lot 995
Aphrodite Art Coins
  • Data
    15 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 995 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 5 Lire 1928. Bust of King Vittorio Emanuele III to l. R/Eagle in profile with spread wings, with a large Littorio Beam in its talons, adorned with an axe. KM# 67. SPL
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1902Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1902
InAsta S.p.A.
  • Data
    9 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1902 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: SPL+
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1903Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1903
InAsta S.p.A.
  • Data
    9 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1903 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., San Marino Numismatica 2024 Auction, Lot 214
Artemide Aste s.r.l.
  • Data
    16 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 214 Regno di Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1928, 2 rosette. Pag. (decimali) 711. AG. RR. Periziata Cavaliere. qFDC.
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 28, Lot 712
Coins NB
  • Data
    18 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 712 Italy Kingdom 1928 R 5 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (9907540) 4.91g VF KM 67 Estimate: 15 EUR
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Lot 1793
Katz Auction
  • Data
    28 sierpnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1793 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.91 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Włochy 5 lirów 1928 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 133, Lot 1936
Katz Auction
  • Data
    24 lipca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1936 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
