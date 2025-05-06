Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III

Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2046Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2046
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 2046 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 due rosette - Nomisma 1133 AG Periziata da Emilio Tevere come "FDC". Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1846Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1846
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    30 $
Lot 1846 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 75, Lot 522Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 75, Lot 522
Nomisma Spa
  • Data
    15 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 522 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova di Stampa M.I.B. - Luppino PP 178; P.P. 231 AG RRRR Minimi graffietti da pulitura al D/ Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1124Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1124
17 Auctions
  • Data
    12 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1124 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1126Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1126
17 Auctions
  • Data
    12 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1126 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1125Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1125
17 Auctions
  • Data
    12 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1125 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 693Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 693
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 693 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1927 Aquilotto Una rosetta. Ag. Gig. 74. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23. qFDC. Patina.  Grading/Status: QFDC Material Ag
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Pesek Auctions, #25 Jubileuszowa eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Lot 1208Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Pesek Auctions, #25 Jubileuszowa eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Lot 1208
Pesek Auctions
  • Data
    15 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1208 Włochy, 2, 5 lirów 1912, 1927, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF-aEF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 2, 5 lirów Rok : 1912, 1927 Mennica : Rzym Waga : 14,94 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 46, 67 Klasa : VF-aEF Uwaga jakościowa : stonowany Opis : Partia 2 szt.
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2603Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2603
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2603 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2601Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2601
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2601 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2600Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2600
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2600 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 * Aquiletta Pag. 710; Mont. 119 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2602Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2602
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2602 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Segnetto al bordo del R/ Grading/Status: FDC/qFDC Notes Segnetto al bordo del R/
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3625Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3625
Nomisma Spa
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3625 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927** - Nomisma 1133 AG Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1936Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1936
Nomisma Spa
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1936 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova di Stampa M.I.B. - Luppino PP 178; P.P. 231 AG RRRR In slab NGC MS 63 cod. 6142995-015 Grading/Status: MS 63
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1935Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1935
Nomisma Spa
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1935 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova MIN. RIL. - P.P. 230 AG (g 5,00) RRRR Minima porosità al D/ Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 141Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 141
17 Auctions
  • Data
    15 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 141 Włochy. 1927 5 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 794
Savoca Numismatik
  • Data
    2 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 794 Italy. AD 1927. 5 Lire 1927 5 g Extremely Fine
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1264Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1264
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927** - Nomisma 1133 AG Sigillata privatamente Grading/Status: SPL
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 39, Lot 618
Coins NB
  • Data
    16 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 618 Italy Kingdom 1927 R 5 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (92887460) 4.99g XF KM 67 Estimate: 20 EUR
Włochy 5 lirów 1927 Wiktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 540
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    6 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 540 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 5 LIRE 1927 AQUILINO AG. 4,90 GR. BB
