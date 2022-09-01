Włochy 5 lirów 1878 Humbert I
San Martino
- Data6 grudnia 2025
- Cena wywoławcza461 $
Lot 262 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 5 lire, 1878, Ag, gr. 24,94, RR, Gig. 23 Grading/Status: BB+
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza219 $
Lot 1767 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Segni al D/ Grading/Status: qBB/BB Notes Segni al D/
Nomisma Aste
- Data22 listopada 2025
- Cena wywoławcza923 $
Lot 720 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR Periziata da Emilio Tevere come "SPL". Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2537 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Nomisma Aste
- Data24 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 818 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR In slab PCGS MS 64 n° 40825533. Grading/Status: MS 64
Hatria Numismatica
- Data18 grudnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 738 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879 Ag. Gigante, 24. BB
Bertolami Fine Art
- Data12 grudnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 686 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 Lire 1878. Ag Gig. 23. RR. BB
Bolaffi S.p.A.
- Data28 listopada 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1367 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,97 - Rara - Lievi segni di contatto, fondi lucenti, migliore di SPL (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589)
Nomisma Aste
- Data16 listopada 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1399 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG R Patina non omogenea. Grading/Status: SPL-FDC
Numismatica Ferrarese
- Data27 lipca 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 852 FALSO - Regno d'Italia - Umberto I - 5 Lire 1878 - 22,93 g Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
- Data1 maja 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 70 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 5 lire 1878, Ag 835/.. 37 mm 25 g GIG 23 (RARO) Ex NOMISMA E11 Lotto 978 valutata BB+. (#-271) (XF)
Thesaurus s.r.l.
- Data7 listopada 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 953 REGNO D'ITALIA - UMBERTO I (1878-1900) 5 LIRE - Anno 1878 - D/Testa nuda a d. R/Stemma coronato - Ar - P.589 BB+
Sima Srl
- Data20 października 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 395 REGNO Dâ€™ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 R Roma Gig 23 RR AG gr. 24,97 SPL
Nomisma Spa
- Data13 kwietnia 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1308 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR SPL/SPL+.
Bertolami Fine Art
- Data5 kwietnia 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 743 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1878. Ag (25 g). RR. qSPL. Fondi brillanti.
Bolaffi S.p.A.
- Data1 grudnia 2022
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1117 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Bolaffi S.p.A.
- Data1 grudnia 2022
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1118 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Graffi al diritto, altrimenti BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Varesi
- Data9 listopada 2022
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 586 UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 Roma MIR 1099a Pagani 589 Ag g 24,78 mm 37 • Abili lavori di restauro BB.
InAsta S.p.A.
- Data21 września 2022
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2063 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG qSPL/SPL.
Editions V. GADOURY
- Data1 września 2022
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 377 Italy, Umberto I, 5 Lire 1878 Roma, AG 24,89 g., 36,9 mm. TTB, Nettoyée.