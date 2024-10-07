Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II

Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 390
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 390 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 "2° tipo" R Ag. Gig. 51. C. BB
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II - Numisbalt, Auction 50, Lot 704
Numisbalt
  • Data
    8 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 704 Italy. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1876 R. Silver 24.99 g. KM 8. Nice toning.
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1291Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1291
Sima Srl
  • Data
    25 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1291 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QFDC
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lot 336
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    20 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 336 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 "2° tipo" R Ag. Gig. 51. C. BB
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 70, Lot 672
BAC Numismatics
  • Data
    26 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 672 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 166, Lot 986
Katz Auction
  • Data
    16 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 986 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; XF+ with mint luster
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Lot 892
Artemide Aste s.r.l.
  • Data
    5 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 892 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 Roma. MIR (Savoia) 1082x; Pag. (decimali) 501. AG. 25 g. 37.5 mm. qSPL/SPL.
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1150Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1150
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1150 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1876 R - Nomisma 900 AG Colpetti al bordo Grading/Status: qSPL
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Sartor Numismatica, Auction 5, Lot 234Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Sartor Numismatica, Auction 5, Lot 234
Sartor Numismatica
  • Data
    27 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 234 Savoia - Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1876 Roma - MIR 1082x Gig. 51 Ag 24,95 g Grading/Status: qFDC
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Sima Srl, Auction 5, Lot 372Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Sima Srl, Auction 5, Lot 372
Sima Srl
  • Data
    16 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 372 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: qFDC
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lot 846Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lot 846
Srebrna Uncja
  • Data
    24 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 846 Włochy, 5 lirów, 1876r., R Opis pozycji Stan zachowania: 3 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 66, Lot 726
BAC Numismatics
  • Data
    22 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 726 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 540Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 540
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    3 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 540 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1876 Roma. AG. Gig.51. Minimi segni da contatto. Sigillata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - San Martino, Auction n.4, Lot 535Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - San Martino, Auction n.4, Lot 535
San Martino
  • Data
    1 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 535 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire, 1876-R, Ag, gr (25,00), C, Gigante 55, qFDC. Sigillato Perrone "FDC 64". Bellissimo esmeplare Grading/Status: qFDC
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 149, Lot 1860
Katz Auction
  • Data
    8 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1860 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; AUNC
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lot 706
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    14 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 706 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1876 ROMA AG. 25 GR. qSPL (COLPETTI)
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 62, Lot 722
BAC Numismatics
  • Data
    10 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 722 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 144, Lot 1518
Katz Auction
  • Data
    17 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1518 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; AUNC
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2437Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2437
InAsta S.p.A.
  • Data
    7 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2437 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2438Włochy 5 lirów 1876 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2438
InAsta S.p.A.
  • Data
    7 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: BB+/qSPL
