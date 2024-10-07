Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II

Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1748Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1748
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    58 $
Lot 1748 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: qSPL/SPL
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 389
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 389 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). Roma. 5 lire 1875 R. Ag. Gig.50. Non comune. BB/SPL
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 4 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lot 1105Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 4 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lot 1105
Bid & Grow Auctions
  • Data
    27 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1105 Włochy 5 Lire 1875 M Srebro Opis pozycji Stan zachowania: UNC KM# 8.3 Srebrny Wiktor Emanuel II 25.15 Gm Mennica Mediolańska
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 169, Lot 964
Katz Auction
  • Data
    20 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 964 Italy 5 Lire 1875 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.00 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF+, mint luster remains
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - COINSTORE, COINSTORE E-LIVE 11 AUKCJA MONET, MEDALI i BANKNOTÓW , Lot 607Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - COINSTORE, COINSTORE E-LIVE 11 AUKCJA MONET, MEDALI i BANKNOTÓW , Lot 607
COINSTORE
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 607 Włochy, 5 lirów, 1875 rok, M-NB Opis pozycji Stan zachowania: XF Włochy, król Vittorio Emanuele II (1861 - 1878), 5 lirów, 1875 rok, srebro, 25 g, KM#8
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 643Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 643
Srebrna Uncja
  • Data
    29 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 643 Włochy, 5 lirów 1875 R, Rzym, rzadka mennica Opis pozycji Stan zachowania: 2- Waga 25g Srebro 900 Patyna
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lot 388Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lot 388
Nomisma Aste
  • Data
    9 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 388 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1875 M - Nomisma 897 AG Lievi colpetti al bordo. Grading/Status: SPL+
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lot 474
Cambi Aste
  • Data
    28 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 474 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.5 Lire 1875. Milano.Testa a d. R/ Stemma sabaudo da cui pende il collare dell'Annunziata fra due rami di alloro. Gig. 49. g. 25,02. Diam. mm. 37,09. Arg. BB/SPL
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 158, Lot 862
Katz Auction
  • Data
    14 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 862 Italy 5 Lire 1875 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.00 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; UNC
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II - Aureo & Calicó, S.L., Auction 449, Lot 2653
Aureo & Calicó, S.L.
  • Data
    29 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2653 Italia. 1875. Víctor Manuel II. M (Milán). BN. 5 liras. (KM. 8.3). Golpecitos. AG. 24,99 g. MBC. Estimate: 30 EUR
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2273Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2273
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2273 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: qBB/BB
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 3 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lot 1082Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 3 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Lot 1082
Bid & Grow Auctions
  • Data
    29 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1082 Włochy 5 Lire 1875 M Srebro Opis pozycji Stan zachowania: UNC- Srebro KM#8.4Vittorio Emanuele II Milano mennica
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2136Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2136
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2136 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: SPL
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2139Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2139
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2139 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 R Pag. 500; Mont. 186 AG Grading/Status: BB/BB+
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2138Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2138
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2138 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: BB/BB+
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1148Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1148
Nomisma Spa
  • Data
    22 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1148 Regno d'Italia Lotto di due monete: 5 Lire 1870 M, 1875 M Grading/Status: BB
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lot 704
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    14 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 704 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1875 MILANO AG. 24,96 GR. qSPL (COLPO)
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1811Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1811
InAsta S.p.A.
  • Data
    9 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1811 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 R Pag. manca; Mont. 187 R AG R piccola Colpetto Grading/Status: qBB Notes R piccola - Colpetto
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Lot 828
Cambi Aste
  • Data
    6 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 828 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 5 Lire 1875. Milano. Testa a d. R/ Stemma sabaudo da cui pende il collare dell'Annunziata fra due rami di alloro. Gig. 49. g. 25,02. Diam. mm. 37,09. Arg. BB/SPL
Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2436Włochy 5 lirów 1875 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2436
InAsta S.p.A.
  • Data
    7 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2436 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184  AG  Graffi Grading/Status: BB+
