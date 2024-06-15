Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza23 $
Lot 1747 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: BB
BAC Numismatics
- Data28 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 685 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Katz Auction
- Data10 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 629 Italy 5 Lire 1874 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 24.93 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF+ with luster and golden patina.
Coins NB
- Data26 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1270 Italy Kingdom 1874 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (12000000) 25g XF KM 8.3 MIR 554/6 Estimate: 50 EUR
Dom Aukcyjny Art Magnat
- Data24 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 868 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1874, Milan (133) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1874, Milan Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 2-
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2511 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: SPL
Srebrna Uncja
- Data29 sierpnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 650 Włochy, 5 lirów, 1874r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3+ 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Srebrna Uncja
- Data29 sierpnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 638 Włochy, 2x5 lirów, 1874-5r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3/3- 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm 2szt.
Katz Auction
- Data16 sierpnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 984 Italy 5 Lire 1874 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 24.93 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF
BAC Numismatics
- Data25 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 672 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Srebrna Uncja
- Data24 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 845 Włochy, 5 lirów, 1874r., Fals. Opis pozycji Stan zachowania: 1-/2+ 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm Bardzo dobrze zrobiony falsyfikat, waży 23g.
GMA Numismatica Napoli srl
- Data3 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 538 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1874 Milano. AG. Gig.48. Minimi segni da contatto. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
InAsta S.p.A.
- Data18 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2134 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: BB
BAC Numismatics
- Data18 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 698 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
ACM Aste srl
- Data8 stycznia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1270 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1874 Milano. Ag. Gig. 48. Peso gr. 24,90. Diametro mm. 37. qFDC. (4624) Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Data9 grudnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1805 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Mont. 183 AG Un FEPT sul bordo Abilmente lavata Grading/Status: BB+/qSPL Notes Un FEPT sul bordo - Abilmente lavata
Nomisma Spa
- Data21 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1115 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1874 M - Nomisma 896 AG Sigillata BB+ da Marco Esposito Grading/Status: BB+
Quai des Enchères
- Data17 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 678 Italie 5 lire 1874 Milan; Poids : 25,02g; Bib. : Gig.48; Etat : Superbe
InAsta S.p.A.
- Data17 czerwca 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2291 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Colpetti, lieve debolezza al bordo a ore 9 Colpetti, lieve debolezza al bordo a ore 9 qSPL
Coins NB
- Data15 czerwca 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 481 Italy Kingdom 1874 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (12000000) 25.06g XF KM 8 Estimate: 50 EUR