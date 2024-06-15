Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II

Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1747Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1747
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    23 $
Lot 1747 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: BB
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 72, Lot 685
BAC Numismatics
  • Data
    28 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 685 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 171, Lot 629
Katz Auction
  • Data
    10 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 629 Italy 5 Lire 1874 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 24.93 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF+ with luster and golden patina.
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 46, Lot 1270
Coins NB
  • Data
    26 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1270 Italy Kingdom 1874 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (12000000) 25g XF KM 8.3 MIR 554/6 Estimate: 50 EUR
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 74 Aukcja - Numizmatyka , Lot 868Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 74 Aukcja - Numizmatyka , Lot 868
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Data
    24 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 868 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1874, Milan (133) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1874, Milan Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 2-
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2511Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2511
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2511 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: SPL
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 650Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 650
Srebrna Uncja
  • Data
    29 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 650 Włochy, 5 lirów, 1874r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3+ 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 638Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 638
Srebrna Uncja
  • Data
    29 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 638 Włochy, 2x5 lirów, 1874-5r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3/3- 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm 2szt.
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 166, Lot 984
Katz Auction
  • Data
    16 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 984 Italy 5 Lire 1874 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 24.93 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 68, Lot 672
BAC Numismatics
  • Data
    25 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 672 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lot 845Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Lot 845
Srebrna Uncja
  • Data
    24 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 845 Włochy, 5 lirów, 1874r., Fals. Opis pozycji Stan zachowania: 1-/2+ 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm Bardzo dobrze zrobiony falsyfikat, waży 23g.
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 538Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 538
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    3 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 538 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1874 Milano. AG. Gig.48. Minimi segni da contatto. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2134Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2134
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2134 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: BB
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 64, Lot 698
BAC Numismatics
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 698 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1270Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1270
ACM Aste srl
  • Data
    8 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1270 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1874 Milano. Ag. Gig. 48. Peso gr. 24,90. Diametro mm. 37. qFDC. (4624) Grading/Status: qFDC
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1805Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1805
InAsta S.p.A.
  • Data
    9 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1805 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Mont. 183 AG Un FEPT sul bordo Abilmente lavata Grading/Status: BB+/qSPL Notes Un FEPT sul bordo - Abilmente lavata
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lot 1115Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lot 1115
Nomisma Spa
  • Data
    21 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1115 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1874 M - Nomisma 896 AG Sigillata BB+ da Marco Esposito Grading/Status: BB+
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II - Quai des Enchères, Auction 1, Lot 678
Quai des Enchères
  • Data
    17 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 678 Italie 5 lire 1874 Milan; Poids : 25,02g; Bib. : Gig.48; Etat : Superbe
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Lot 2291
InAsta S.p.A.
  • Data
    17 czerwca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2291 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Colpetti, lieve debolezza al bordo a ore 9 Colpetti, lieve debolezza al bordo a ore 9 qSPL
Włochy 5 lirów 1874 Wiktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 21, Lot 481
Coins NB
  • Data
    15 czerwca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 481 Italy Kingdom 1874 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (12000000) 25.06g XF KM 8 Estimate: 50 EUR
