Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II

Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1746Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1746
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    29 $
Lot 1746 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 M Pag. 494; Mont. 177 AG Grading/Status: BB-SPL
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 79 Aukcja - Numizmatyka , Lot 875Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 79 Aukcja - Numizmatyka , Lot 875
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Data
    29 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 875 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Milano (932) Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Milano Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 3+
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 72, Lot 683
BAC Numismatics
  • Data
    28 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 683 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2508Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2508
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2508 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 M Pag. 494; Mont. 177 AG Patinata Grading/Status: BB/qSPL Notes Patinata
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 640Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lot 640
Srebrna Uncja
  • Data
    29 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 640 Włochy, 5 lirów 1872 M BN, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Waga 25g Srebro 900 Patyna
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 70 Aukcja - Numizmatyka , Lot 869Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 70 Aukcja - Numizmatyka , Lot 869
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Data
    29 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 869 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan (2101) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan. Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania 2-
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II - Numisbalt, Auction 47, Lot 482
Numisbalt
  • Data
    12 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 482 Italy. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silver 24.89 g. KM 8.3.
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1145Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1145
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1145 VIttorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Ex Nomisma 21 live, lotto 754 con questa descrizione "Minimi colpetti al bordo ma bellissimo esemplare" Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1146Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1146
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1146 VIttorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Sigillata FDC da Numismatica Stefanini Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 68, Lot 670
BAC Numismatics
  • Data
    25 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 670 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II - Aureo & Calicó, S.L., Auction 449, Lot 2649
Aureo & Calicó, S.L.
  • Data
    29 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2649 Italia. 1872. Víctor Manuel II. M (Milán). BN. 5 liras. (KM. 8.3). Raspadura en reverso. AG. 24,96 g. MBC+. Estimate: 30 EUR
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Stack's Bowers, April 2025 Hong Kong (SAR) Showcase Auction: Session 3: Modern Chinese, Hong Kong & Macau (SAR), Ancient & World Coins - Lots 42001-42655, Lot 42377Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Stack's Bowers, April 2025 Hong Kong (SAR) Showcase Auction: Session 3: Modern Chinese, Hong Kong & Macau (SAR), Ancient & World Coins - Lots 42001-42655, Lot 42377
Stack's Bowers
  • Data
    9 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 42377 ITALY. 5 Lire, 1872-M BN. Milan Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64. KM-8.3; MIR-554. A lovely near-Gem example, offering handsome luster, with alluring details and limited signs of handling. Estimate: $800 - $1,200. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA. 1872-M BN年義大利5 里拉。米蘭造幣廠。 近Gem狀態，光澤俏麗，細節動人，經手痕跡極少。
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 53 Aukcja - Numizmatyka , Lot 835Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 53 Aukcja - Numizmatyka , Lot 835
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Data
    21 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 835 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan (816) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan. Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania 2-
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2127Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2127
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2127 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 M Pag. 494; Mont. 177 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 64, Lot 696
BAC Numismatics
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 696 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 464Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 464
Nomisma Aste
  • Data
    11 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 464 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Grading/Status: SPL
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 2887Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 2887
InAsta S.p.A.
  • Data
    9 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2887 FALSI-RESTRIKE (da studio, moderni, ecc.) - Falsi-Restrike (da studio, moderni, ecc.) - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 R (AG g. 22,83) Grading/Status: BB
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 921Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 921
Nomisma Aste
  • Data
    16 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 921 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Minimi contatti ma esemplare in conservazione eccezionale. Proveniente dall'asta Nomisma Spa 35, lotto 1446. Grading/Status: FDC
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Numedux Krzysztof Łukasik, XVI Aukcja NumEduX , Lot 769Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Numedux Krzysztof Łukasik, XVI Aukcja NumEduX , Lot 769
Numedux Krzysztof Łukasik
  • Data
    19 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 769 Włochy, 5 lirów 1872 M BN, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: 2- Waga 25g Srebro 900 Patyna Standard - Łacińska Unia Monetarna
Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 60, Lot 608
BAC Numismatics
  • Data
    1 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 608 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
