Włochy 5 lirów 1872 Wiktor Emanuel II

Lot 42377 ITALY. 5 Lire, 1872-M BN. Milan Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64. KM-8.3; MIR-554. A lovely near-Gem example, offering handsome luster, with alluring details and limited signs of handling. Estimate: $800 - $1,200. 1872-M BN年義大利5 里拉。米蘭造幣廠。 近Gem狀態，光澤俏麗，細節動人，經手痕跡極少。