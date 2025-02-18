Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II

Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 601Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 601
Casa d'Aste Montenegro
  • Data
    12 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    92 $
Lot 601 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1870 Roma ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 97. Pagani 491. Montenegro 173. 25 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Spl60
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 690Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 690
Nomisma Aste
  • Data
    22 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    323 $
Lot 690 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Lievissimi contatti. Grading/Status: qFDC-FDC
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2178Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2178
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2178 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Sigillato qSPL "Colpetti al ciglio" da Properzi Francesco Grading/Status: qSPL
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2177Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2177
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2177 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 668Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 668
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 668 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1870 Roma. Ag. Gig. 41. Peso gr. 25,00. Diametro mm. 37. SPL. Patina. R. Grading/Status: SPL Material Ag
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 18 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik (18-19 wrzesień 2025) , Lot 1147Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 18 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik (18-19 wrzesień 2025) , Lot 1147
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
  • Data
    18 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1147 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1870, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: 3/3+ moneta polerowana (A)
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1056
Numismatica Ferrarese
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1056 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 2° Tipo 1870 - Zecca: Milano - Ag - Gigante 40 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1141Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1141
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1141 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II - Ibrahim's Collectibles, Auction 18, Lot 770
Ibrahim's Collectibles
  • Data
    31 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 770 Italy – 5 lire 1870 R 37 mm – Victor Emmanuel II – Rome XF Silver 900 25,04 gram KM#8.4
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 837Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 837
ACM Aste srl
  • Data
    8 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 837 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1870 Roma. Ag. Gig.41. Peso gr. 25,00. qSPL. Colpetti al bordo. R.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 451
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    6 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 451 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1870 MILANO AG. 24,92 GR. qSPL
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 500Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 500
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 500 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 R Pag. 491; Mont. 173 R AG Grading/Status: bel BB
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2250Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2250
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2250 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: BB-SPL
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 813Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 813
Nomisma Spa
  • Data
    10 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 813 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 815Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 815
Nomisma Spa
  • Data
    10 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 815 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 R - Nomisma 887 AG R Segnetti al bordo Grading/Status: SPL/SPL+
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 533Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 533
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    3 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 533 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1870 Roma. AG. Gig.41. R Segnetti da contatto, gradevole patina iridescente su fondi lucenti. Sigillata Marco Esposito qFDC/FDC. Esemplare di grande qualità per la zecca di Roma. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2120Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2120
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2120 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Lavata
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2122Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2122
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2122 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 R Pag. 491; Mont. 173 R AG Grading/Status: bel BB
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2121Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2121
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2121 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: BB+
Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2119Włochy 5 lirów 1870 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2119
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2119 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: qSPL
