Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II

Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 600Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 600
Casa d'Aste Montenegro
  • Data
    12 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    138 $
Lot 600 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1865 Torino ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 60. Pagani 487. Montenegro 167. 25 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Spl60
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 599Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 599
Casa d'Aste Montenegro
  • Data
    12 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    173 $
Lot 599 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1865 Napoli ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 61. Pagani 486. Montenegro 168. 25 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Fdc63
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1736Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1736
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    87 $
Lot 1736 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 N Pag. 486; Mont. 168 R AG Grading/Status: BB+
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2173Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2173
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2173 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 T - Nomisma 883 AG R Colpi al bordo Grading/Status: qBB/BB
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2502Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2502
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2502 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 N Pag. 486; Mont. 168 R AG Segno al bordo Grading/Status: qBB/BB Notes Segno al bordo
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II - Numismatica Italia, Auction 3, Lot 387
Numismatica Italia
  • Data
    1 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 387 ITALY - Kingdom Victor Emanuel IInd (1861-1878) 5 lire - IInd type OBVERSE : VITTORIO EMANUELE II / Bare head of King Vittorio Emanuele IInd right - below 1865 REVERSE : REGNO - D'ITALIA / Crowned coat of arms within wreath - below T L.5 B Date : 1865 Mint : T - Turin Material : Ag Diameter [mm] : 37,04 Weight [g] : 24,91 Rarity : R Conservation : aVF (-) VF+ Bibliographical references : KM 8.1, Gigante 37, Cudazzo 1195f INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Varesi A85, L956, 06/05/2025 - VF+ - 110 (Hammer Price) NOTES : O.: light scratches + tiny hits on the rim
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 394Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 394
Casa d'Aste Montenegro
  • Data
    13 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 394 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia - 5 lire 1865 Napoli ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro, nel basso segno di zecca e valore CNI 61. Pagani 486. Montenegro 168. 24.98 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Fdc62
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2243Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2243
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2243 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 T Pag. 487; Mont. 167 R AG Colpetto Grading/Status: BB Notes Colpetto
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 203
Aurora Numismatica
  • Data
    18 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 203 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 5 Lire 1865-T, Torino, Rara Ag 37 mm, 25 g, in Slab PCGS MS62
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4915Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4915
Nomisma Spa
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 4915 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 T - Nomisma 883 AG R Colpi al bordo Grading/Status: qBB/BB
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Stack's Bowers, January 2025 NYINC Showcase Auction - Session 3: World Coins Part 2: German East Africa to United States of America - Lots 32001-32395, Lot 32192Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Stack's Bowers, January 2025 NYINC Showcase Auction - Session 3: World Coins Part 2: German East Africa to United States of America - Lots 32001-32395, Lot 32192
Stack's Bowers
  • Data
    18 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 32192 ITALY. 5 Lire, 1865-N BN. Naples Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64. KM-8.2. The single finest example of the type in the PCGS census, this delightful and wholly enchanting near-Gem crown provides some alluring frosting across the devices and a provocative gray tone throughout. Estimate: $1,500 - $2,500. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 459Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 459
Nomisma Aste
  • Data
    11 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 459 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 T - Nomisma 883 AG R Diversi colpi al bordo. Grading/Status: qSPL
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Lot 675
Bertolami Fine Art
  • Data
    12 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 675 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1865. Ag Gig. 37. R. BB. Sigillata Emilio Tevere
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1793Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1793
InAsta S.p.A.
  • Data
    9 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1793 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 T Pag. 487; Mont. 167 R AG Colpetto Grading/Status: qBB/BB Notes Colpetto
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 33, Lot 1206Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 33, Lot 1206
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1206 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1865 Napoli. Ag. Gig.36. Peso gr. 25,00. SPL+. Colpetto sul collo del re. R. (11923) Grading/Status: SPL+
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 111, Lot 3154Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 111, Lot 3154
InAsta S.p.A.
  • Data
    1 kwietnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3154 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 N Pag. 486; Mont. 168 R AG Grading/Status: BB/BB+
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Lot 684eWłochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Lot 684e
Nomisma Aste
  • Data
    1 kwietnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 684e Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 T - Nomisma 883 AG R Diversi colpi al bordo e pulita. Grading/Status: qSPL
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 954Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 954
Nomisma Spa
  • Data
    1 kwietnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 954 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 N - Nomisma 882 AG R Minimi colpetti al bordo, bell'esemplare Grading/Status: qFDC
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Lot 2789
InAsta S.p.A.
  • Data
    6 lutego 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2789 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 T Pag. 487; Mont. 167 R AG qBB/BB
Włochy 5 lirów 1865 Wiktor Emanuel II - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Lot 2785
InAsta S.p.A.
  • Data
    6 lutego 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2785 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 N Pag. 486; Mont. 168 R AG qBB/BB
