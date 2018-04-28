Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III
Istra Numizmatika
- Data15 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1680 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 Centesimi 1918, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Istra Numizmatika
- Data10 marca 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 633 Vittorio Emanuele III (1900-1946), 5 Centesimi 1918, Rome Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Stephen Album Rare Coins
- Data10 kwietnia 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1435 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, AE 5 centesimi, 1918-R, KM-42, a superb red lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RD.
Nomisma Aste
- Data8 czerwca 2022
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 902 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1346 CU FDC.
Nomisma Spa
- Data27 września 2021
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 778 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Nomisma Spa
- Data23 stycznia 2021
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1121 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1348 CU qFDC.
Numismatica Ferrarese
- Data27 grudnia 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 405 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1918 "Italia su Prora" - Gig. 262 - Cu SPL FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please read carefully our Sale Conditions HERE.
Solidus Numismatik
- Data24 listopada 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 503 Italien. Königreich. Vittorio Emanuele III. (1900 - 1946). 5 Centesimi. 1918. Vs: Büste links. Rs: Italia auf Schiffsbug. 25 mm. 4,97 g. Pagani 897; Montenegro 366. Fast prägefrisch.
Nomisma Spa
- Data8 listopada 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1268 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R Rame rosso SPL+.
Numismatica Ferrarese
- Data10 września 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 666 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1918 - Cu FDC.
Nomisma Spa
- Data3 czerwca 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1513 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Teutoburger Münzauktion GmbH
- Data6 grudnia 2019
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2334 Ausländische Münzen und Medaillen Italien Vittorio Emanuele III., 1900-1946 5 Centesimi 1918. vorzüglich/Stempelglanz.
Nomisma Spa
- Data27 stycznia 2019
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 974 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1347 CU R Grading FDC
Nomisma Spa
- Data28 kwietnia 2018
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 4361 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
Nomisma Spa
- Data28 kwietnia 2018
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 4362 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC