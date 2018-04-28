Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III

Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III
Istra Numizmatika
  • Data
    15 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1680 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 Centesimi 1918, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Istra Numizmatika, Aukcja 1 , Lot 633Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Istra Numizmatika, Aukcja 1 , Lot 633
Istra Numizmatika
  • Data
    10 marca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 633 Vittorio Emanuele III (1900-1946), 5 Centesimi 1918, Rome Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 20, Lot 1435
Stephen Album Rare Coins
  • Data
    10 kwietnia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1435 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, AE 5 centesimi, 1918-R, KM-42, a superb red lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RD.
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Nomisma Aste, E-LIVE AUCTION 1, Lot 902
Nomisma Aste
  • Data
    8 czerwca 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 902 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1346 CU FDC.
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Lot 778
Nomisma Spa
  • Data
    27 września 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 778 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Lot 1121
Nomisma Spa
  • Data
    23 stycznia 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1121 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1348 CU qFDC.
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Lot 405
Numismatica Ferrarese
  • Data
    27 grudnia 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 405 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1918 "Italia su Prora" - Gig. 262 - Cu SPL FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Solidus Numismatik, Auktion 70 (Live), Lot 503
Solidus Numismatik
  • Data
    24 listopada 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 503 Italien. Königreich. Vittorio Emanuele III. (1900 - 1946). 5 Centesimi. 1918. Vs: Büste links. Rs: Italia auf Schiffsbug. 25 mm. 4,97 g. Pagani 897; Montenegro 366. Fast prägefrisch.
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Lot 1268
Nomisma Spa
  • Data
    8 listopada 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1268 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R Rame rosso SPL+.
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-LIVE AUCTION 6, Lot 666
Numismatica Ferrarese
  • Data
    10 września 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 666 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1918 - Cu FDC.
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Lot 1513
Nomisma Spa
  • Data
    3 czerwca 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1513 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Teutoburger Münzauktion GmbH, AUKTION 127 - Teil I, Lot 2334
Teutoburger Münzauktion GmbH
  • Data
    6 grudnia 2019
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2334 Ausländische Münzen und Medaillen Italien Vittorio Emanuele III., 1900-1946 5 Centesimi 1918. vorzüglich/Stempelglanz.
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Lot 974
Nomisma Spa
  • Data
    27 stycznia 2019
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 974 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1347 CU R Grading FDC
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Lot 4361
Nomisma Spa
  • Data
    28 kwietnia 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 4361 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
Włochy 5 centesimi 1918 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Lot 4362
Nomisma Spa
  • Data
    28 kwietnia 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 4362 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
