Włochy 5 centesimi 1896 Humbert I
Numismatica Italia
- Data1 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 427 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 5 Centesimi OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist left REVERSE : - / Lettering 5 // CENTESIMI // 1896 within wreath - below R Date : 1896 Mint : R - Rome Material : Bz Diameter [mm] : 24,86 Weight [g] : 4,73 Rarity : R Conservation : VF/VF+ Bibliographical references : KM 31, Gigante 52, Cudazzo 1220b INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Ranieri E1, L712, 15/10/2018 - VF+ - 40 (Hammer Price) NOTES :
Stephen Album Rare Coins
- Data11 sierpnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 306 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 5 centesimi, 1896-R, KM-31, Y-24, a wonderful lustrous example! PCGS graded MS64 BN, ex Almer H. Orr III Collection.
Savoca Numismatik
- Data7 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 818 Italy. AD 1896. 5 Centesimi 1896 R mm, 5 gNearly Uncirculated
Teutoburger Münzauktion GmbH
- Data4 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1430 Ausländische Münzen und Medaillen, Italien, Umberto I., 1878-1900 5 Centesimi 1896 R. vorzüglich. MIR 1107b.
Istra Numizmatika
- Data15 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1631 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 Centesimi 1896, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 52 Cu. 5,00 g
Numismatica Ferrarese
- Data26 grudnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 604 Umberto I (1878-1900) - 5 Centesimi 1896 - RARA - Gigante 52 Grading/Status: BB/SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Nomisma Spa
- Data15 kwietnia 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2919 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1896 - Nomisma 1022 CU R In slab NGC MS 63 BN 5788968-001. Rame rosso MS 63 BN.
Nomisma Aste
- Data30 stycznia 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1244 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1896 - Nomisma 1022 (g 5) CU R qFDC.
Numismatica Ferrarese
- Data21 lipca 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 368 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1896 Roma - (R) RARA - Cu FDC.
Nomisma Spa
- Data3 czerwca 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1339 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1896 - Nomisma 1022 CU R BB.
Teutoburger Münzauktion GmbH
- Data28 lutego 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 658 Ausländische Münzen und Medaillen, Italien, Umberto I., 1878-1900 5 Centesimi 1896 R. vorzüglich.
Nomisma Spa
- Data18 czerwca 2019
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 581 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1896 - Nomisma 1022 CU R Rame rosso qFDC.
Nomisma Spa
- Data11 listopada 2018
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 3769 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1896 - Nomisma 1022 CU R SPL+
Myntauktioner i Sverige AB
- Data15 września 2018
- Cena wywoławcza—
- Cena końcowa
Lot 1129 ITALIEN / ITALY: Umberto I (1878-1900). 5 centesimi 1896. KM 31. 4,92 g. En del röd lyster. Some red lustre. Grade: 01/0 [EF/UNC]
Wannenes Art Auction
- Data16 maja 2018
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1499 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I. 5 CENTESIMI 1896 Roma. Rame, 5,01 gr, 25 mm, SPL. Rara. D: UMBERTO I RE D'ITALIA Testa del Re a sinistra. Sotto il collo SPERANZA. R: Valore e millesimo su tre righe contornato da rami di alloro e quercia, in alto la stella Italiana e in basso il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 618. Gigante 52. Montenegro 66
Nomisma Spa
- Data28 kwietnia 2018
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 4167 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1896 - Nomisma 1022 CU R SPL+
Heritage Auctions
- Data7 stycznia 2018
- Cena wywoławcza—
- Cena końcowa
Lot 31050 Umberto I Specimen 5 Centesimi 1896-R SP66 Brown PCGS, Rome mint, KM31, Pagani-618, Mont-66. Obv. Head of Umberto I left. Rev. Date and value in wreath. An obvious special striking, with boldly defined details and reflective fields. The devices are frosted and some cameo contrasted is noted. A hint of reddish-gold around the peripheries accents the sparkling reddish-brown patina. The only example certified as Specimen by either PCGS or NGC.
Nomisma Spa
- Data12 grudnia 2017
- Cena wywoławcza—
- Cena końcowa—
Lot 845 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1896 - Nomisma 1022 CU R Rame rosso qFDC
Nomisma Spa
- Data17 października 2017
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1965 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1896 - Nomisma 1022; Pag. 618 CU R FDC
Nomisma Spa
- Data20 października 2015
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2014 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1896 – Pag. 618; Mont. 66 CU R FDC