Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II

Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 165, Lot 187
WAG online Auktionen oHG
  • Data
    7 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    23 $
Lot 187 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele II. 1859-1861-1878. 5 Centesimi 1861 M. K.M. 3.2. Vorzüglich - Stempelglanz
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Lot 96Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Lot 96
17 Auctions
  • Data
    3 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    1 $
Lot 96 Włochy. 1861 5 Centesimi M Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: XF
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2207Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2207
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2207 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 110Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 110
17 Auctions
  • Data
    15 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 110 Włochy. 1861 5 Centesimi N Neapol Opis pozycji Stan zachowania: VF
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 33, Lot 1418
Stephen Album Rare Coins
  • Data
    14 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1418 ITALY: Vittorio Emanuele II, 1861-1878, AE 5 centesimi, 1861-M, KM-3.2, a superb caramel red brown lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RB.
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1169Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1169
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1169 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 806Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 806
Nomisma Aste
  • Data
    24 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 806 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In slab NGC MS 64 RB n° 1881420-007. Grading/Status: MS 64 RB
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 807Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 807
Nomisma Aste
  • Data
    24 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 807 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In slab NGC MS 64 RB n° 2054907-013. Grading/Status: MS 64 RB
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 831Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 831
Nomisma Spa
  • Data
    10 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 831 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 149, Lot 1855
Katz Auction
  • Data
    8 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1855 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 138, Lot 1749
Katz Auction
  • Data
    27 września 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1749 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 71, Lot 1149Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 71, Lot 1149
Nomisma Spa
  • Data
    1 września 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1149 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 B - Nomisma 953 CU RR In slab NGC MS 63 BN cod. 5786590-007 Grading/Status: MS 63 BN
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 131, Lot 2274
Katz Auction
  • Data
    26 czerwca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2274 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 20, Lot 453
Coins NB
  • Data
    1 czerwca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 453 Italy Kingdom 1861 M 5 Centesimi - Victor Emmanuel II Bronze Milan Mint (210000000) 4.96g AU KM 3.2 Estimate: 20 EUR
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II - Numismática Leilões, Auction 88, Lot 645
Numismática Leilões
  • Data
    28 maja 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 645 Italy - 5 Centesimi 1861 M AE. 5 Centesimi 1861 M. KM 3.2. MBC Estimate: 5 - 10 EUR
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 112, Lot 1107
Katz Auction
  • Data
    10 lutego 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1107 Italy 5 Centesimi 1861 M KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; UNC with red mint luster & minor hairlines
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 101, Lot 1007
Katz Auction
  • Data
    18 listopada 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1007 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; AUNC/UNC
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II - Schulman b.v., Schulman Online Only E-Auction 10, Lot 1068
Schulman b.v.
  • Data
    21 czerwca 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1068 Italy - 5 Centesimi 1861 M, Copper, VITTORIO EMANUELE II 1861-1878 Milan mint. Head facing left. Rev. denomination and date within wrath. KM. 3. Almost UNC.
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, Auction 85, Lot 801
Katz Auction
  • Data
    10 czerwca 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 801 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; AUNC/UNC
Włochy 5 centesimi 1861 Wiktor Emanuel II - Nomisma Aste, AUCTION 3, Lot 2482
Nomisma Aste
  • Data
    2 maja 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2482 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In Slab PCGS n. 13381033. MS64 RB.
