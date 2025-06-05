Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III

Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2040Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2040
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    1038 $
Lot 2040 Vittorio Emanuelel III (1900-1946) 20 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1094 AG R Minimi segnetti. Grading/Status: SPL
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Lot 244
Katz Auction
  • Data
    22 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    58 $
Lot 244 Italy 20 Lire 1936 R PROVA GENI UNC KM# 81; Silver; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 10000 pcs, Very rare!; UNC Det. Cleaned
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 768Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 768
Nomisma Aste
  • Data
    22 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    2076 $
Lot 768 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1094 AG R Bellissima patina. Grading/Status: FDC
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2247Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2247
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2247 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1094 AG R Sigillato SPL/FDC da Hatria Numismatica Grading/Status: SPL/FDC
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1508Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 1508
17 Auctions
  • Data
    12 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1508 Współczesny falsyfikat. Włochy 20 Lire 1936 Opis pozycji Stan zachowania: VF
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1152
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1152 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1936/A. XIV. Impero.Testa a s. R/ Quattro cavalli trainano un cocchio su cui siede l'Italia con vittoria alata e fascio. Gig. 45. Raro. g. 19,97. Diam. mm. 35,51. Arg. Impercettibili graffi da pulizia. BB/q.SPL
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1153
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1153 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1936/A. XIV. Impero.Testa a s. R/ Quattro cavalli trainano un cocchio su cui siede l'Italia che regge Vittoria alata e fascio. Gig. 45. Raro. g. 19,95. Diam. mm. 35,61. Arg. Graffi da pulizia. Colpi. BB
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 505
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 505 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1936/A. XIV. Impero.Testa a s. R/ Quattro cavalli trainano un cocchio su cui siede l'Italia che regge Vittoria alata e fascio. Gig. 45. Raro. g. 19,89. Diam. mm. 35,56. Arg. Segnetti. SPL/q.FDC
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lot 334
Varesi
  • Data
    5 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 334 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1936 XIV "Impero o Quadriga lenta", Roma MIR 1130a Pagani 681 Ag 20,00 g 36 mm R • Rigatura di I tipo q.SPL
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lot 333
Varesi
  • Data
    5 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 333 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1936 XIV "Impero o Quadriga lenta", Roma MIR 1130a Pagani 681 Au 20 g circa 35 mm R • Sigillata q.FDC da Numismatica Lago Maggiore; rigatura di I tipo
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 374Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 374
San Martino
  • Data
    22 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 374 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 lire "impero", 1936, Ag, gr. 19,96, R, Gig. 45 Grading/Status: BB/BB+
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 259Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 259
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    26 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 259 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 20 Lire 1936 a.XIV. AG. Gig.45. R Contorno I° tipo. Sigillata Studio Numismatico Italiano BB+/qSPL. Grading/Status: BB+/qSPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 497Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 497
Scuotto Numismatica & ...
  • Data
    20 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 497 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 20 lire 1936. Ag gr.20 Gigante 45 Qspl perizia Ranieri Grading/Status: qSPL
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2577Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2577
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2577 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1936 XIV Impero Pag. 681; Mont. 78 R AG Abilmente lavata - Ex asta Aurora 23, lotto 566 Grading/Status: qSPL Notes Abilmente lavata - Ex asta Aurora 23, lotto 566
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 312Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 312
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 312 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1936 XIV Impero Pag. 681; Mont. 78 R AG Segnetti Grading/Status: SPL Notes Segnetti
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1921Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1921
Nomisma Spa
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1921 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1936 - Nomisma 1094 AG  Grading/Status: qFDC
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 461Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 461
Casa d'Aste Montenegro
  • Data
    13 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 461 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1936 A. XIV Roma ag.. Testa nuda a sinistra R/ l’Italia che reca vittoriola e fascio, seduta su quadriga lenta verso destra, nell’esergo stemma sabaudo Pagani 681. Montenegro 78. 19.97 g. - Ø 35.5 - R Grading/Status: Fdc69
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III - Rio de la Plata, Online Auction 22, Lot 422
Rio de la Plata
  • Data
    10 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 422 Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1936 R XIV. Ceca de Roma. Plata 800; 35.5mm; 20.47g. A: VITTORIO·EMANUELE·III·RE·E·IMPERATORE, Cabeza desnuda del rey Vittorio Emanuele III mirando hacia la izquierda. R: Figura femenina alegórica que simboliza Italia, sosteniendo con la mano derecha estirada una estatua de la Victoria y con la izquierda un fasces. La figura está sentada en un carro tirado por cuatro caballos con paso lento a la derecha. A la izquierda el año también en la Era Fascista. En el exergo el Escudo de Saboya adornado con fasces a ambos lados divide el valor. Bajo la base del carro a la izquierda el nombre del autor (G - ROMAGNOLI), a la derecha la marca de ceca (R) KM81 (AU) Estimate: 600 - 900 USD
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, Auction n.5, Lot 589Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, Auction n.5, Lot 589
San Martino
  • Data
    7 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 589 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 20 Lire "Impero", 1936, Ag, gr. 19,97, R, GIG 45, Grading/Status: qSPL
Włochy 20 lirów 1936 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lot 1570
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    5 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1570 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Quadriga 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia seduta con fascio e Vittoria su quadriga al passo verso destra - Sigillata - q.SPL (Bol. n. R80) (Gig. n. 45) (Mont. n. 78) (Pag. n. 681)
