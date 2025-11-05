Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III

Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 719Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 719
Nomisma Aste
  Data
    14 grudnia 2025
  Cena wywoławcza
    923 $
Lot 719 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1923 - Nomisma 1082 AU R Periziata da A. Bazzoni come "qFDC". Grading/Status: qFDC
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 619Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 619
Casa d'Aste Montenegro
  Data
    12 grudnia 2025
  Cena wywoławcza
    1038 $
Lot 619 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1923 av.. Testa nuda a sinistra R/ fascio littorio con scure a destra. Alla sinistra, in due righe, valore con sotto il segno di zecca. Pagani 670. Montenegro 55. 6.44 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Spl60
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, Auction n.7, Lot 268Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, Auction n.7, Lot 268
San Martino
  Data
    6 grudnia 2025
  Cena wywoławcza
    1096 $
Lot 268 Regno D'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 lire "fascetto", 1923, Au, gr. 6,45, R, Gig. 34 Grading/Status: qFDC
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1477
Bolaffi S.p.A.
  Data
    4 grudnia 2025
  Cena wywoławcza
    865 $
Lot 1477 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Migliore di SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1602
Bolaffi S.p.A.
  Data
    4 grudnia 2025
  Cena wywoławcza
    865 $
Lot 1602 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,44 - SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1600
Bolaffi S.p.A.
  Data
    4 grudnia 2025
  Cena wywoławcza
    1153 $
Lot 1600 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Lievi segni di contatto al diritto, migliore di SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1601
Bolaffi S.p.A.
  Data
    4 grudnia 2025
  Cena wywoławcza
    865 $
Lot 1601 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Lievi colpetti sul contorno, SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1603
Bolaffi S.p.A.
  Data
    4 grudnia 2025
  Cena wywoławcza
    577 $
Lot 1603 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Lucidata, q.SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Lot 241
Katz Auction
  Data
    22 listopada 2025
  Cena wywoławcza
    58 $
Lot 241 Italy 20 Lire 1923 R KM# 64, N# 21252; Gold (.900) 6.45 g.; Vittorio Emanuele III; 1st Anniversary of the Fascist Government of Italy and of the March on Rome; Rome Mint; Mintage 20000 pcs.; UNC with mint luster
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 759Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 759
Nomisma Aste
  Data
    22 listopada 2025
  Cena wywoławcza
    807 $
Lot 759 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1923 - Nomisma 1082 AU R Hairlines da pulizia. Grading/Status: qSPL
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 758Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 758
Nomisma Aste
  Data
    22 listopada 2025
  Cena wywoławcza
    1153 $
Lot 758 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1923 - Nomisma 1082 AU R Grading/Status: SPL-FDC
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Soler y Llach S.L., Auction Numismatics, Lot 857
Soler y Llach S.L.
  Data
    19 listopada 2025
  Cena wywoławcza
    695 $
Lot 857 WORLD COINS: ITALY Italy 20 Lire . 1923-R . VITTORIO EMANUELE III . ROMA . 6,46 grs. AU. Primer Aniversario Gobierno Fascista. ESCASA. Fr-31; KM-64. MBC+.
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2243Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2243
Nomisma Spa
  Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  Cena końcowa
Lot 2243 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1923 - Nomisma 1082 AU R Sigillata SPL da Eupremio Montenegro. Ex Inasta Asta 52 del 2013, lotto 1786 Grading/Status: SPL+
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1148
Cambi Aste
  Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  Cena końcowa
Lot 1148 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1923. Fascetto.Testa a s. R/ Fascio littorio con ascia sormontata da testa di montone. Gig. 34. Rara. g. 6,45. Diam. mm. 20,95. Oro. BB/q.SPL
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1147
Cambi Aste
  Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  Cena końcowa
Lot 1147 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1923. Fascetto.Testa a s. R/ Fascio littorio con ascia sormontata da testa di montone. Gig. 34. Rara. g. 6,44. Diam. mm. 20,95. Oro. SPL
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 501
Cambi Aste
  Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  Cena końcowa
Lot 501 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1923. Fascetto.Testa a s. R/ Fascio littorio con ascia sormontata da testa di montone. Gig. 34. Rara. g. 6,44. Diam. mm. 20,92. Oro. Migliore di SPL
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 819
Numismatica Ranieri S.r.l.
  Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  Cena końcowa
Lot 819 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 20 Lire 1923 Roma, Fascetto. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Fascio littorio con la scure verso destra sormontata da testa di montone; ai lati, indicazione di valore e data. Pag. 670; Gig. 34. Rara. Grading/Status: SPL Notes Auore: A. Motti (diritto).Commemorativa per il primo anniversario della Marcia du Roma, senza corso legale.
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 164, Lot 250
WAG online Auktionen oHG
  Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  Cena końcowa
Lot 250 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 20 Lire 1923, Rom. 1. Jahrestag des Marsches der Faschisten auf Rom. Friedberg 31, Pagani 670. In US Plastic-Holder PCGS MS61. GOLD. Fast Stempelglanz
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Jean ELSEN & ses Fils s.a., Auction 163, Lot 2059
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
  Data
    6 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  Cena końcowa
Lot 2059 ITALIE, Royaume, Victor Emmanuel III (1900-1946), AV 20 lire, 1923. M. 55; G. 34; Fr. 31. Rare. Fines griffes. Très Beau Very Fine
Włochy 20 lirów 1923 Wiktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lot 317
Varesi
  Data
    5 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  Cena końcowa
Lot 317 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1923 "fascetto", Roma MIR 1127a Pagani 670 Au 6,45 g circa 21 mm • In slab NGC MS63
