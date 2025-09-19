Włochy 20 lirów 1912 Wiktor Emanuel III
Nomisma Aste
- Data14 grudnia 2025
- Cena wywoławcza1153 $
Lot 718 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1912 - Nomisma 1078 AU R Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Data14 grudnia 2025
- Cena wywoławcza1384 $
Lot 716 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1912 - Nomisma 1078 AU R In slab NGC MS 63 n° 2132361-021. Grading/Status: MS 63
Nomisma Aste
- Data14 grudnia 2025
- Cena wywoławcza1384 $
Lot 717 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1912 - Nomisma 1078 AU R Grading/Status: qFDC
Casa d'Aste Montenegro
- Data12 grudnia 2025
- Cena wywoławcza1384 $
Lot 618 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1912 av.. Semibusto in uniforme e a testa nuda a sinistra R/ allegoria, rappresentante l'Italia agricola, recante un fascio di spighe nella sinistra, mentre con la destra regge l'aratro. Pagani 667. Montenegro 51. 6.44 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc65
Nomisma Aste
- Data22 listopada 2025
- Cena wywoławcza1730 $
Lot 757 * Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1912 - Nomisma 1078 AU R Insignificanti lievissimi contatti. Lots marked with an * (asterisk) come from non-EU countries and will be subject to a 5% VAT, calculated on the hammer price and buyer’s premium. In the case of a “distance sale” to a private EU buyer where VAT is applicable in the destination country, the VAT rate of the relevant EU country will apply. Grading/Status: FDC
Nomisma Aste
- Data22 listopada 2025
- Cena wywoławcza1384 $
Lot 756 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1912 - Nomisma 1078 AU R Grading/Status: qFDC
Katz Auction
- Data22 listopada 2025
- Cena wywoławcza58 $
Lot 230 Italy 20 Lire 1912 R KM# 48, Fr# 28, N# 21248; Gold (.900) 6.46 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 59970 pcs.; AUNC with mint luster
Münzenhandlung Harald Möller GmbH
- Data18 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 678 Ausländische Münzen und Medaillen Italien-Königreich Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 20 Lire 1912 R - Rom. K.M. 48, Friedberg 28, Pagani 667. 6,47 g. vz-
Nomisma Spa
- Data15 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 514 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1912 - Nomisma 1078 AU Grading/Status: qFDC
Cambi Aste
- Data11 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 500 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 31. g. 6,43. Diam. mm. 20,95. Oro. Segni di contatto. SPL/FDC
Cambi Aste
- Data11 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1145 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 31. g. 6,44. Diam. mm. 20,95. Oro. q.SPLCartellino Emilio Tevere.
Varesi
- Data5 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 311 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1912 "Aratrice" (oro rosso), Roma MIR 1122a Pagani 656 Au 6,45 g circa 21 mm • Sigillata q.FDC da Emilio Tevere q.FDC
Varesi
- Data5 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 313 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1912 "aratrice", Roma MIR 1126b Pagani 667 Au 6,45 g circa 21 mm • In slab NGC MS63
Varesi
- Data5 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 312 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1912 "aratrice", Roma MIR 1122a Pagani 656 Au 6,45 g 21 mm FDC
Sima Srl
- Data24 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 304 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 20 Lire 1912 Aratrice Gig.31 R AU Oro Gold Periziata Perrone FDC62. Oro Rosso moneta rara da reperirsi in oro rosso! Grading/Status: FDC62
Sima Srl
- Data24 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 196 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 20 Lire 1912 Roma Gig 31 R AU Oro Gold Possibile provenienza da montatura. Sul taglio In un punto manca la zigrinatura probabilmente per appiccagnolo abilmente asportato. Grading/Status: BB+
VL Nummus
- Data12 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1135 Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) World coins, Kingdom. 20 Lire, 1912. , Au. Rome Gr. 6,46 Fr. 28 SPL+
MDC Monaco
- Data1 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1720 ITALIE - ITALY Victor-Emmanuel III (1900-1946). 20 lire Or (ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE AGRICOLA INDUSTRIALE) 1912, R, Rome. NGC MS 62 (8524350-013). Av. VITTORIO EMANVELE III. Buste en uniforme, la tête nue à gauche ; devant rectangle avec nœud de Savoie. Rv. REGNO D'ITALIA. Allégorie de l'Italie à droite, la tête en arrière, tenant un araire, accostée de LIRE - 20 ; à l'exergue signatures F. BONINSEGNA M. et L. GIORGI INC, et (atelier) (date)*. Cud.1239b - Pag.667 - Fr.28 ; Or - 6,44 g - 21 mm - 6 h NGC MS 62 (8524350-013). Avec une patine dorée et seules de petites marques de manipulation et hairlines. Superbe à Fleur de coin.
MDC Monaco
- Data1 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1721 ITALIE - ITALY Victor-Emmanuel III (1900-1946). 20 lire Or (ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE AGRICOLA INDUSTRIALE) 1912, R, Rome. NGC MS 62 (8235154-033). Av. VITTORIO EMANVELE III. Buste en uniforme, la tête nue à gauche ; devant rectangle avec nœud de Savoie. Rv. REGNO D'ITALIA. Allégorie de l'Italie à droite, la tête en arrière, tenant un araire, accostée de LIRE - 20 ; à l'exergue signatures F. BONINSEGNA M. et L. GIORGI INC, et (atelier) (date)*. Cud.1239b - Pag.667 - Fr.28 ; Or - 21 mm - 6 h NGC MS 62 (8235154-033). Avec une patine dorée. Une griffure sur la joue sinon de minimes marques de manipulation et hairlines. Superbe à Fleur de coin.
ACM Aste srl
- Data19 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 685 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 20 Lire 1912 Aratrice. Au. Gig. 31. Peso gr. 6,45. Diametro mm. 21. SPL. Minima mancanza di conio. R. Grading/Status: SPL Material Au