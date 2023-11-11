Włochy 20 lirów 1893 Humbert I

Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3589Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3589
Nomisma Spa
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3589 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2535Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2535
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2535 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1893 Pag. 587; Mont. 29 (AU g. 6,45) Grading/Status: SPL+/qFDC
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1865Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1865
Nomisma Spa
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1865 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: FDC
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 839Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 839
Nomisma Spa
  • Data
    10 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 839 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Minimi segnetti al R/ Grading/Status: FDC
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - San Martino, Auction n.4, Lot 548Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - San Martino, Auction n.4, Lot 548
San Martino
  • Data
    1 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 548 Regno D'Italia, Umberto I (1878-1900) - 20 Lire, 1893, Au, gr (6,45), RR, Montenegro 30, SPL. Var. 1 ribattuto su 1. Sigillato Negrini Raffaele "SPL" Grading/Status: SPL
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Sartor Numismatica, Auction 4, Lot 299Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Sartor Numismatica, Auction 4, Lot 299
Sartor Numismatica
  • Data
    31 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 299 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - MIR 1098r Gig. 21 Au 6,44 g • Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Lot 328
Aurora Numismatica
  • Data
    9 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 328 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1893, Au 21 mm 6,45 g, fondi lucenti, q.FDC
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I - Heritage Auctions, Auction #232430, Lot 64395
Heritage Auctions
  • Data
    24 lipca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 64395 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. Near gem example with reflective fields. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lot 693Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lot 693
Nomisma Spa
  • Data
    2 lipca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 693 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto, minimi colpetti al bordo Grading/Status: SPL+
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I - Heritage Auctions, Auction #232426, Lot 64324
Heritage Auctions
  • Data
    26 czerwca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 64324 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A prime quality example with semi-reflective fields. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Heritage Auctions, Auction #232424, Lot 62419Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Heritage Auctions, Auction #232424, Lot 62419
Heritage Auctions
  • Data
    12 czerwca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 62419 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $434.08 Gold Spot: $2,325/oz (06-13-2024) Mintage: 41,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 6, Lot 691Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 6, Lot 691
Nomisma Aste
  • Data
    1 maja 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 691 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Perizia Raffaele Negrini "1 ribattuto, molto rara, SPL". Grading/Status: SPL
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1006Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1006
Nomisma Spa
  • Data
    1 kwietnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1006 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: FDC
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1009Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1009
Nomisma Spa
  • Data
    1 kwietnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1009 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Segnetto al bordo al R/ Grading/Status: qFDC
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1007Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1007
Nomisma Spa
  • Data
    1 kwietnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1007 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1010Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 1010
Nomisma Spa
  • Data
    1 kwietnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1010 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Segnetto al bordo al R/ Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 69, Lot 1978Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 69, Lot 1978
Nomisma Spa
  • Data
    23 marca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1978 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: FDC
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Lot 2891
InAsta S.p.A.
  • Data
    6 lutego 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2891 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1893 Pag. manca; Mont. 30 R AU 1 ribattuto qFDC/FDC 1 ribattuto -
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Awers monety - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 5th Numismatic Auction, Lot 118Włochy 20 lirów 1893 Humbert I, Rewers monety - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 5th Numismatic Auction, Lot 118
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Data
    17 grudnia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 118 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 20 lire 1893 Roma, Au 900/.. 21 mm 6.45 g GIG 21 (MS)
Włochy 20 lirów 1893 Humbert I - Nomisma Aste, AUCTION 5, Lot 1199
Nomisma Aste
  • Data
    11 listopada 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1199 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU qFDC.
