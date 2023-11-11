Włochy 20 lirów 1889 Humbert I
Cambi Aste
- Data11 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 466 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1889.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato. Gig. 18. Raro. g. 6,42. Diam. mm. 21,22. Oro. SPL/FDC
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
- Data6 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2051 ITALIE, Royaume, Umberto Ier (1878-1900), AV 20 lire, 1889 R, Rome. Fr. 21; M. 24; G. 18. Rare. Très Beau à Superbe Very Fine - Extremely Fine
Numismatica Ferrarese
- Data13 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1071 Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1889 - RARA - Au - Gigante 18 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Nomisma Spa
- Data5 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1858 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Fondi lucenti Grading/Status: qFDC/FDC
Nomisma Spa
- Data1 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1188 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Colpetti al bordo Grading/Status: SPL+/qFDC
Casa d'Aste Montenegro
- Data13 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 419 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1889 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 29. Pagani 584. Montenegro 24. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc65
Cambi Aste
- Data28 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 479 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1889.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato. Gig. 18. Raro. g. 6,43. Diam. mm. 21,21. Oro. SPL
Cambi Aste
- Data28 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 478 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1889.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato. Gig. 18. Raro. g. 6,43. Diam. mm. 21,23. Oro. SPL/q.FDC
Nomisma Aste
- Data13 grudnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 166 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Grading/Status: qFDC-FDC
Aurora Numismatica
- Data9 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 324 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1889, Rara Au 21 mm 6,45 g, sigillata SPL da Perito numismatico
Nomisma Spa
- Data1 września 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1156 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Data2 lipca 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 688 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Graffietto sul collo al D/ Grading/Status: SPL+/qFDC
Bolaffi S.p.A.
- Data6 czerwca 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2935 Umberto I (1878-1900). 20 Lire 1889 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,45 - Non comune - Lieve difetto al contorno, altrimenti FDC (Bol. n. R21) (Gig. n. 18) (Mont. n. 24) (Pag. n. 584)
Nomisma Spa
- Data1 kwietnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 991 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Grading/Status: qFDC/FDC
Nomisma Spa
- Data23 marca 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1971 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Data6 lutego 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2888 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1889 Pag. 584; Mont. 24 R AU Segnetto sul collo SPL+/qFDC Segnetto sul collo
Auctiones GmbH
- Data17 grudnia 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 300 Umberto I, AV 20 Lire 1889 R, Roma Italia. Umberto I (1878-1900). AV 20 Lire 1889 R (6.44 g), Roma. Montenegro 24 (R). Rara. Quasi FDC.
Numismatica Ars Classica Spa
- Data17 listopada 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 128 Savoia. Umberto I re d’Italia, 1878-1900. Da 20 lire 1889 Roma. Pagani 584. MIR 1098n. Friedberg 21. Rara. q.Fdc
InAsta S.p.A.
- Data14 listopada 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2084 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1889 Pag. 584; Mont. 24 R AU Segnetti SPL+ Segnetti
Nomisma Aste
- Data11 listopada 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1195 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R In slab NGC n. 6635367-005. MS 64.