Włochy 20 lirów 1885 Humbert I

Lot 699 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1885 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 581; Gig. 15. Grading/Status: q. FDC