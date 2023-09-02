Włochy 20 lirów 1884 Humbert I

Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 699Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 699
Nomisma Aste
  • Data
    14 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    1153 $
Lot 699 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 718Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 718
Nomisma Aste
  • Data
    22 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    1499 $
Lot 718 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1070
Numismatica Ferrarese
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1070 Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1884 - Au - R2 molto rara - tiratura 9775 - fondi lucenti - Gigante 14 Grading/Status: qFDC/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1183Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1183
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1183 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Fondi speculari Grading/Status: SPL-FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Awers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 412Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Rewers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 412
Casa d'Aste Montenegro
  • Data
    13 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 412 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1884 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 16. Pagani 580. Montenegro 20. 6.43 g. - Ø 21 - RRR Grading/Status: Fdc69
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Awers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 411Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Rewers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 411
Casa d'Aste Montenegro
  • Data
    13 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 411 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1884 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 16. Pagani 580. Montenegro 20. 6.43 g. - Ø 21 - RRR Grading/Status: Fdc68
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 815Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 815
Nomisma Aste
  • Data
    24 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 815 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU R Grading/Status: SPL-FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 837Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 837
Nomisma Spa
  • Data
    10 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 837 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR In slab NGC MS 63 cod. 6642587-003 Grading/Status: MS 63
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, Christmas Auction, Lot 165Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, Christmas Auction, Lot 165
Nomisma Aste
  • Data
    13 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 165 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU R Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 19, Lot 440
Chaponnière & Firmenich SA
  • Data
    8 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 440 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I, 1878-1900. 20 Lire 1884 R, Rome. Mont. 20; KM 21; Fr. 21 AU. 6.45 g. 9775 ex. PCGS AU 55 49863937
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.19, Lot 698
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Data
    13 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 698 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1884 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 580; Gig. 14. Molto Raro. Grading/Status: SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Awers monety - - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lot 352Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Rewers monety - - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lot 352
Numismatica Picena SRL
  • Data
    17 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 352 Savoia. Umberto I re d’Italia (1878-1900). Da 20 lire 1884 AV. Pagani 580. MIR 1098i. In slab NGC MS 63 PL, cert. n. 6646534-011. Molto rara. Fondi speculari, FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 71, Lot 1153Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 71, Lot 1153
Nomisma Spa
  • Data
    1 września 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1153 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Minimi segnetti da contatto Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Awers monety - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Lot 71Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Rewers monety - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Lot 71
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Data
    1 maja 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 71 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 20 lire 1884 Au 900/.. 21 mm 6.45 g GIG 14 (MOLTO RARO) (#-271) (AU)
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 6, Lot 682Włochy 20 lirów 1884 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 6, Lot 682
Nomisma Aste
  • Data
    1 maja 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 682 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I - Numismatica Ars Classica Spa, Auction 142, Lot 127
Numismatica Ars Classica Spa
  • Data
    17 listopada 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 127 Savoia. Umberto I re d’Italia, 1878-1900.   Da 20 lire 1884 Roma. Pagani 580. MIR 1098i. Friedberg 21. Molto rara. Migliore di Spl In slab NGC UNC DETAILS/OBV CLEANED, cert. n. 6638956009.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I - Nomisma Aste, AUCTION 5, Lot 1191
Nomisma Aste
  • Data
    11 listopada 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1191 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU qFDC-FDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Lot 851
Nomisma Spa
  • Data
    26 października 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 851 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR qFDC/FDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Lot 852
Nomisma Spa
  • Data
    26 października 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 852 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR SPL/SPL+.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1884 Humbert I - Nomisma Spa, Auction 68, Lot 1345
Nomisma Spa
  • Data
    2 września 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1345 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Bell'esemplare con fondi speculari qFDC/FDC.
Podobne
Więcej informacji