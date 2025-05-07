Włochy 20 lirów 1882 Humbert I

Lot 2579 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I , 1878-1900. 20 Lire 1882 R (Gold, 21 mm, 6.45 g, 6 h), Rome. UMBERTO I - RE D'ITALIA / 1882 Bare head of Umberto I to left. Rev. Crowned arms between laurel and oak branch; in fields, L - 20. Montenegro 16. Pagani 578. Minor marks and edge fault , otherwise, extremely fine.