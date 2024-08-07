Włochy 20 lirów 1881 Humbert I

Włochy 20 lirów 1881 Humbert I - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Lot 215
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Data
    7 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    646 $
Lot 215 Italien / Italy Königreich / Kingdom Umberto I. 1878-1900 20 Lire 1881. 21.36 mm. Gold 0.900. KM 21. 6.45 g. Vorzüglich / Extremely fine.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 459
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 459 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,42. Diam. mm. 21,36. Oro. q.FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1117
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1117 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di quercia e alloro. Gig. 11. g. 6,43. Diam. mm. 21,33. Oro. SPL/FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I - Münzen Gut-Lynt GmbH, Auktion 22, Lot 4382
Münzen Gut-Lynt GmbH
  • Data
    3 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 4382 ITALIEN. Königreich Umberto I., 1878-1900 20 Lire 1881 R, Rom. Montenegro 14. Fr. 21. 6.46 g. Vorzüglich / Extremely fine.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 283Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 283
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 283 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Awers monety - - Heritage Auctions, Auction #232534, Lot 63365Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Rewers monety - - Heritage Auctions, Auction #232534, Lot 63365
Heritage Auctions
  • Data
    20 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 63365 Umberto gold 20 Lire 1881-R MS65+ NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $623.95 Gold Spot: $3,342/oz (08-14-2025 2:08AM CT) Mintage: 843,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1177Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1177
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1177 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC-FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Awers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 404Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Rewers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 404
Casa d'Aste Montenegro
  • Data
    13 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 404 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1881 Roma av. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 6. Pagani 577. Montenegro 14. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I - Myntauktioner i Sverige AB, Online Auction 67, Lot 88
Myntauktioner i Sverige AB
  • Data
    20 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 88 ITALIEN / ITALY 20 lire 1881. 6,45 g. (900/1000).
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 819Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 819
Nomisma Aste
  • Data
    23 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 819 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 818Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 818
Nomisma Aste
  • Data
    23 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 818 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I - Artemide Aste s.r.l., Auction 70E, Lot 862
Artemide Aste s.r.l.
  • Data
    8 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 862 Umberto I (1878-1900). 20 lire 1881. Pag. (decimali) 577; MIR (Savoia) 1098c. AU. 6.44 g. 21 mm. qFDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I - Heritage Auctions, Auction #61445, Lot 25192
Heritage Auctions
  • Data
    2 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 25192 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS63 NGC, Rome mint, KM21. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I - Cambi Aste, Live Auction 991, Lot 842
Cambi Aste
  • Data
    6 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 842 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1881. Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,44. Diam. mm. 21,16. Oro. SPL/FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I - Skanfil Auksjoner AS, Autumn Auction 2024, Lot 740
Skanfil Auksjoner AS
  • Data
    6 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 740 ITALIA. Umberto I. 20 lire 1881, Roma, kvalitet 01, 6,45 gram .900 gull. KM-21. Fr-21.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Awers monety - - San Martino, Auction n.3, Lot 549Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Rewers monety - - San Martino, Auction n.3, Lot 549
San Martino
  • Data
    14 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 549 REGNO D' ITALIA, Umberto I - 20 lire, 1881, Au, gr 6,45, C, Gig 11, SPL. Grading/Status: SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Lot 322
Aurora Numismatica
  • Data
    9 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 322 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1881, Au 21 mm 6,43 g, q.FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2461Włochy 20 lirów 1881 Humbert I, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2461
InAsta S.p.A.
  • Data
    7 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2461 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Lot 814
InAsta S.p.A.
  • Data
    5 września 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 814 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,46) qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 lirów 1881 Humbert I - Heritage Auctions, Auction #232432, Lot 62321
Heritage Auctions
  • Data
    7 sierpnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 62321 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A captivating offering with each detail clearly defined. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Podobne
Więcej informacji