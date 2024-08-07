Włochy 20 lirów 1881 Humbert I
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
- Data7 grudnia 2025
- Cena wywoławcza646 $
Lot 215 Italien / Italy Königreich / Kingdom Umberto I. 1878-1900 20 Lire 1881. 21.36 mm. Gold 0.900. KM 21. 6.45 g. Vorzüglich / Extremely fine.
Cambi Aste
- Data11 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 459 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,42. Diam. mm. 21,36. Oro. q.FDC
Cambi Aste
- Data11 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1117 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di quercia e alloro. Gig. 11. g. 6,43. Diam. mm. 21,33. Oro. SPL/FDC
Münzen Gut-Lynt GmbH
- Data3 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 4382 ITALIEN. Königreich Umberto I., 1878-1900 20 Lire 1881 R, Rom. Montenegro 14. Fr. 21. 6.46 g. Vorzüglich / Extremely fine.
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 283 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Heritage Auctions
- Data20 sierpnia 2025
- Cena wywoławcza—
- Cena końcowa
Lot 63365 Umberto gold 20 Lire 1881-R MS65+ NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $623.95 Gold Spot: $3,342/oz (08-14-2025 2:08AM CT) Mintage: 843,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Nomisma Spa
- Data1 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1177 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC-FDC
Casa d'Aste Montenegro
- Data13 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 404 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1881 Roma av. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 6. Pagani 577. Montenegro 14. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Myntauktioner i Sverige AB
- Data20 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 88 ITALIEN / ITALY 20 lire 1881. 6,45 g. (900/1000).
Nomisma Aste
- Data23 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 819 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Data23 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 818 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Artemide Aste s.r.l.
- Data8 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 862 Umberto I (1878-1900). 20 lire 1881. Pag. (decimali) 577; MIR (Savoia) 1098c. AU. 6.44 g. 21 mm. qFDC.
Heritage Auctions
- Data2 grudnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 25192 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS63 NGC, Rome mint, KM21. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Cambi Aste
- Data6 listopada 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 842 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1881. Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,44. Diam. mm. 21,16. Oro. SPL/FDC
Skanfil Auksjoner AS
- Data6 listopada 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 740 ITALIA. Umberto I. 20 lire 1881, Roma, kvalitet 01, 6,45 gram .900 gull. KM-21. Fr-21.
San Martino
- Data14 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 549 REGNO D' ITALIA, Umberto I - 20 lire, 1881, Au, gr 6,45, C, Gig 11, SPL. Grading/Status: SPL
Aurora Numismatica
- Data9 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 322 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1881, Au 21 mm 6,43 g, q.FDC
InAsta S.p.A.
- Data7 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2461 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Data5 września 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 814 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,46) qFDC
Heritage Auctions
- Data7 sierpnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 62321 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A captivating offering with each detail clearly defined. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved