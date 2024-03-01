Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II

Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 588Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 588
Casa d'Aste Montenegro
  • Data
    12 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    461 $
Lot 588 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 20 lire 1862 av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata entro due rami d'alloro. CNI 19. Pagani 456. Montenegro 132 6.41 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl58
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 416
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 416 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1862. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,43. Diam. mm. 21,40. Oro. q.SPL
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Sima Srl, Auction 6, Lot 162Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Sima Srl, Auction 6, Lot 162
Sima Srl
  • Data
    24 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 162 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 20 lire 1862 Torino - Gig. 6 Au Oro Gold minima tacchetta al ciglio del bordo Grading/Status: SPL
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Spink , Auction 25055, Lot 1051Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Spink , Auction 25055, Lot 1051
Spink
  • Data
    1 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1051 (g) Italy, Kingdom, Vittorio Emanuele II (1861-1878), Gold 20-Lire, 1862, Turin, head left, rev. crowned shield in wreath, edge straight milled, 6.44g, 6h (Fb. 11; Gigante 6; KM 10.1; Montenegro 132; Pagani 456), and, Gold 5-Lire, 1863, Turin, as before, 1.61g, 6h (Fb. 16; Gigante 29; KM 10.1; Montenegro 159; Pagani 479), both good very fine (2). Provenance, The "Hurter-Amman" Collection of Ancient and World Gold and Silver Coins and Medals Estimate: £450 - £550
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Stack's Bowers, July 17, 2025 Precious Metals Auction - Lots 63001-63335, Lot 63188Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Stack's Bowers, July 17, 2025 Precious Metals Auction - Lots 63001-63335, Lot 63188
Stack's Bowers
  • Data
    17 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 63188 (0.187 oz, 5.807 g AGW). Italy. 1862 Gold 20 Lire. .900 Fine.
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 365Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 365
Casa d'Aste Montenegro
  • Data
    13 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 365 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia 1861-1878 - 20 lire 1862 Torino av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata entro due rami d’alloro CNI 19. Pagani 456. Montenegro 132. 6.42 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl53
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lot 381Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lot 381
Nomisma Aste
  • Data
    9 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 381 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1862 T - Nomisma 849 AU Grading/Status: BB
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - San Martino, Auction n.4, Lot 519Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - San Martino, Auction n.4, Lot 519
San Martino
  • Data
    1 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 519 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Lire, 1862-T, Au, gr 6,42, C, Gigante 6, BB. Grading/Status: BB
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II - GERHARD HIRSCH Nachfolger, Auktion 396, Lot 3021
GERHARD HIRSCH Nachfolger
  • Data
    12 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3021 ITALIEN, - CASA SAVOIA. Vittorio Emanuele II. Re d'Italia. 1861-1878, Torino.20 Lire 1862 T (900 fein). _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ Montenegro 132. Pag. 456. Schl. 39. Fr. 11. Winzige Randfehler und Kratzer. 6,45 g. G O L D vz
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Lot 794
Cambi Aste
  • Data
    6 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 794 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,42. Diam. mm. 21,17. Oro. q.BB
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Lot 792
Cambi Aste
  • Data
    6 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 792 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,44. Diam. mm. 21,21. Oro. BB/SPL
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Lot 793
Cambi Aste
  • Data
    6 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 793 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,39. Diam. mm. 21,22. Oro. MB/BB
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 141, Lot 346
Katz Auction
  • Data
    25 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 346 Italy 20 Lire 1862 TBN KM# 10.1, N# 17714; Gold (.900) 6.45 g.; Vittorio Emanuele II; Turin Mint; XF with nice toning
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - San Martino, Auction n.3, Lot 536Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - San Martino, Auction n.3, Lot 536
San Martino
  • Data
    14 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 536 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1862 T, Au, gr 6,45, C, Gig 6, qSPL. Grading/Status: qSPL
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - San Martino, Auction n.3, Lot 535Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - San Martino, Auction n.3, Lot 535
San Martino
  • Data
    14 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 535 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1862 T, Au, gr 6,44, C, Gig 6, BB+. Grading/Status: BB+
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II - Classical Numismatic Group, LLC, Electronic Auction 567, Lot 848
Classical Numismatic Group, LLC
  • Data
    31 lipca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 848 ITALY, Kingdom of Italy. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AV 20 Lire (21mm, 6.45 g, 6h). Torino mint. Dated 1862 T BN . Bare head left / Crowned and collared coat-of-arms within wreath. MIR 1078c; KM 10.1; Friedberg 11. Cleaned, edge marks. EF.
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Lot 3972
InAsta S.p.A.
  • Data
    17 czerwca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3972 VARIE - Curiosità 20 lire 1862 T, gr. 6,43 (replica di moneta in oro con basso titolo) NO RETURN NO RETURN - FDC
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - San Martino, Auction n.1, Lot 890Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - San Martino, Auction n.1, Lot 890
San Martino
  • Data
    30 maja 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 890 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1862. Torino. Au. Gr. 6,42. Gig# 6. Grading/Status: qSPL
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 927, Lot 706
Cambi Aste
  • Data
    14 maja 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 706 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,42. Diam. mm. 21,13. Oro. Segni di contatto sui bordi. Migliore di BB
Włochy 20 lirów 1862 Wiktor Emanuel II - Aurora Numismatica, Auction Aurora 31, Lot 215
Aurora Numismatica
  • Data
    1 marca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 215 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 20 Lire 1862, Au 21 mm , ex asta Varesi-76 lotto-506 classificata "q.SPL"
