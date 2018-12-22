Włochy 20 centesimi 1921 Wiktor Emanuel III
Savoca Numismatik
- Data5 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 922 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Uncirculated
Savoca Numismatik
- Data21 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 672 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Data21 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 677 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Data21 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 673 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Data29 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1433 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Data22 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1086 Italy. AD 1921. 20 Centimes 1921 mm, 4 g Good Extremely Fine
Katz Auction
- Data8 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1879 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Numismática Leilões
- Data27 listopada 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1093 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA 1 Estimate: 1 - 10 EUR
Savoca Numismatik
- Data16 listopada 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 934 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Very Fine
Savoca Numismatik
- Data16 listopada 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 933 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Data9 listopada 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1041 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Katz Auction
- Data25 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1998 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Numismática Leilões
- Data17 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 856 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 1 - 10 EUR
Numismática Leilões
- Data12 sierpnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 675 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 3 - 10 EUR
Katz Auction
- Data26 czerwca 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2312 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Numismática Leilões
- Data28 maja 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 651 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Estimate: 5 - 10 EUR
Nomisma Spa
- Data29 lipca 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1015 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Nomisma Spa
- Data13 lutego 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 697 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 – Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Nomisma Spa
- Data23 lipca 2019
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1096 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Katz Auction
- Data22 grudnia 2018
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 458 Italy 20 Centesimi 1921 KM# 44; UNC with minor scratches, nice condition for that coin