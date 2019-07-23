Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III

Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 295 | Blue, Lot 978
Savoca Numismatik
  • Data
    22 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    1 $
Lot 978 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 4 g Extremely Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , 272nd Blue auction, Lot 821
Savoca Numismatik
  • Data
    7 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 821 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 mm, 4 gGood Very Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 28, Lot 1066
Stephen Album Rare Coins
  • Data
    22 lipca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1066 ITALY: Vittorio Emanuele III , 1900-1946, 20 centesimi, 1909-R, KM-44, a pleasing example, PCGS graded MS61.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Lot 869eWłochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Lot 869e
Nomisma Aste
  • Data
    1 kwietnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 869e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI Grading/Status: qSPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Lot 837
Nomisma Spa
  • Data
    29 czerwca 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 837 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Lot 1070
Nomisma Spa
  • Data
    23 stycznia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1070 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Lot 861
Nomisma Spa
  • Data
    5 lipca 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 861 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Lot 771
Nomisma Spa
  • Data
    27 września 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 16, Lot 2263
VL Nummus
  • Data
    10 kwietnia 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2263 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Lot 1107
Nomisma Spa
  • Data
    23 stycznia 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1107 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI FDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Lot 1108
Nomisma Spa
  • Data
    23 stycznia 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1108 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI SPL.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Lot 1234
Nomisma Spa
  • Data
    8 listopada 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1234 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI qFDC/FDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 14, Lot 1803
VL Nummus
  • Data
    11 lipca 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1803 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Lot 1493
Nomisma Spa
  • Data
    3 czerwca 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Lot 941
Nomisma Spa
  • Data
    14 kwietnia 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 941 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Lot 940
Nomisma Spa
  • Data
    14 kwietnia 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 940 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL+.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 14, Lot 690
Nomisma Spa
  • Data
    13 lutego 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 690 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - VL Nummus, E-live auction 13, Lot 2775
VL Nummus
  • Data
    7 lutego 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2775 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 12, Lot 3231
Nomisma Spa
  • Data
    2 października 2019
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3231 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 20 centesimi 1909 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Lot 1089
Nomisma Spa
  • Data
    23 lipca 2019
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1089 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.
Podobne
Więcej informacji