Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III

Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Lot 836
Nomisma Spa
  • Data
    29 czerwca 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 836 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 31, Lot 2963
Nomisma Spa
  • Data
    15 kwietnia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2963 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC.
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Lot 1069
Nomisma Spa
  • Data
    23 stycznia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1069 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Lot 860
Nomisma Spa
  • Data
    5 lipca 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 860 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Lot 770
Nomisma Spa
  • Data
    27 września 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 770 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Lot 1106
Nomisma Spa
  • Data
    23 stycznia 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1106 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI SPL.
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Lot 1233
Nomisma Spa
  • Data
    8 listopada 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1233 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL/SPL+.
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Lot 1232
Nomisma Spa
  • Data
    8 listopada 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1232 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI qFDC.
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Lot 1492
Nomisma Spa
  • Data
    3 czerwca 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1492 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Lot 1087
Nomisma Spa
  • Data
    23 lipca 2019
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1087 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC.
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Lot 959
Nomisma Spa
  • Data
    27 stycznia 2019
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 959 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI Grading FDC
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 7, Lot 3889
Nomisma Spa
  • Data
    11 listopada 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3889 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, Auction 58, Lot 2100
Nomisma Spa
  • Data
    6 listopada 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2100 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - VL Nummus, FLOOR AUCTION 10, Lot 837
VL Nummus
  • Data
    9 września 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 837 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 Rome Ø 21,5 mm Montenegro 276. 4.04 g. Unc
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, Auction 57, Lot 2061
Nomisma Spa
  • Data
    18 maja 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Lot 1581
Wannenes Art Auction
  • Data
    16 maja 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1581 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 20 CENTESIMI LIBERTA` 1908 Roma. Nichelio, 3,95 gr, 21,5 mm. qFDC. D: Profilo muliebre rappresentante l'Italia agricola che tiene in mano una spiga di grano. Fra la spiga e il bordo la scritta ITALIA. R: La liberta` librata e drappeggiata tiene in mano una fiaccola. A sinistra indicazione del valore e segno di zecca. In basso, scudo sabaudo con corona reale e fregi. Sui bordi a fianco dello scudo i nomi dell'incisore L . GIORGI INC . e dell'autore L BISTOLFI M ., con LB monogrammato. Bibliografia di riferimento: Pagani 829. Gigante 193. Montenegro 276
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Lot 4322
Nomisma Spa
  • Data
    28 kwietnia 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 4322 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, Auction 12, Lot 563
Katz Auction
  • Data
    1 kwietnia 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 563 Italy 20 Centesimi 1908 R KM#44 VF+
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Auction 2, Lot 937
Nomisma Spa
  • Data
    12 grudnia 2017
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 937 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL
Włochy 20 centesimi 1908 Wiktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Auction 1, Lot 871
Nomisma Spa
  • Data
    25 października 2017
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 871 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
