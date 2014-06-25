Włochy 20 centesimi 1863 Wiktor Emanuel II

Istra Numizmatika
  • Data
    15 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1603 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 20 Centesimi 1863, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 84 M i rewers "NB" Ag.835 1,00 g
