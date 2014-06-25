Włochy 20 centesimi 1863 Wiktor Emanuel II
Istra Numizmatika
- Data15 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1603 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 20 Centesimi 1863, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 84 M i rewers "NB" Ag.835 1,00 g
Coins NB
- Data18 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 687 Italy Kingdom 1863 M BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Milan Mint (27844963) 1g AU KM 13 Estimate: 20 EUR
Coins NB
- Data9 sierpnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 542 Italy Kingdom 1863 T BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Turin Mint (6288572) 0.92g XF KM 13 Estimate: 20 EUR
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
- Data9 marca 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 13485 Włochy, Wiktor Emanuel II, 20 Centesimi Mediolan 1863 MBN Opis pozycji Stan zachowania: 3 Literatura: KM 13 Odmiana z literą M, znakiem mennicy w Mediolanie. Srebro próby '835'.
Nomisma Spa
- Data29 czerwca 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 721 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Lucidata SPL.
Nomisma Spa
- Data29 czerwca 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 723 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG qFDC.
Nomisma Spa
- Data15 kwietnia 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2887 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG BB/SPL.
Nomisma Spa
- Data23 stycznia 2023
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 973 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Data26 marca 2022
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 597 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC
Nomisma Spa
- Data29 kwietnia 2021
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 804 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Data5 grudnia 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 380 Torino – Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Centesimi 1863 - Gig. 85 C SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Nomisma Spa
- Data3 czerwca 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1243 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Nomisma Spa
- Data3 czerwca 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1244 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Pulita qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Data2 października 2019
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 3023 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Nomisma Spa
- Data23 lipca 2019
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 955 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Nomisma Spa
- Data24 marca 2019
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 869 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M – Nomisma 933 AG qFDC
Nomisma Spa
- Data11 listopada 2018
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 3712 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+
Auktionen Frühwald
- Data1 sierpnia 2015
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1064 Italien Königreich Vittorio Emanuel III 20 Centesimi 1863 T-NB, KM 13.2, selten! ss/ss+
Classical Numismatic Group, LLC
- Data1 sierpnia 2014
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 566 ITALY, Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AR 20 Centesimi (15mm, 0.99 g, 6h). Turin mint. Dated 1863 T BN. KM 13.2; Mont 224. In NGC encapsulation graded MS 65. Gem UNC with deep multicolored toning over very lustrous surfaces. Highest ever graded for this scarce two year type. Purchased from M. Louis Teller, June 1978.
ibercoin
- Data25 czerwca 2014
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 3190 Italia. Vittorio Emanuel II. 20 centésimi. 1863. Milan. M. Ar. KM-13.1. MBC.